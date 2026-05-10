Thời gian qua, Lê Phương có liên tiếp 2 vai diễn được chú ý trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay" và "Bóng ma hạnh phúc".

Tối 9/5, tập cuối cùng của bộ phim Bóng ma hạnh phúc lên sóng. Trong vai trò nữ chính, Lê Phương chia sẻ về chặng đường đã qua của phim. Cô cũng nhắc tới dự án Vì mẹ anh phán chia tay kết thúc cách đây không lâu.

Theo Lê Phương, sau thành công của vai Hương trong Gạo nếp gạo tẻ, cô may mắn gặp được những kịch bản tốt, ê-kíp phù hợp và các vai diễn có màu sắc hoàn toàn đối lập. “Phương lại được sống trong những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn khi đi đâu cũng nghe khán giả nhắc tới Thanh Mai và Phương Khánh”, nữ diễn viên chia sẻ.

Lê Phương lên tiếng về 2 vai diễn gây chú ý thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Với vai Thanh Mai trong Bóng ma hạnh phúc, Lê Phương cho biết cô bất ngờ khi nhân vật tạo nên làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội. Khán giả liên tục bức xúc thay cho nhân vật người vợ bị phản bội và nhiều lần đòi “thay vai chính thất” để xử lý kẻ thứ ba. Theo Lê Phương, có lúc Thanh Mai khiến người xem thất vọng vì không hành động mạnh mẽ như họ mong muốn, nhưng điều quan trọng nhất là khán giả vẫn nhìn thấy bài học và sự đồng cảm từ câu chuyện của nhân vật.

Lê Phương tâm sự: “Ai cũng bức xúc, đau lòng thay cho Mai. Chưa có bộ phim nào, khán giả liên tục xin thay vai ‘chính thất’ vài phút để vào ‘giải quyết’ tiểu tam như thế. Có lúc, cô Mai đã không hành động như mong muốn của mọi người, khiến ai nấy gần như bức xúc. Nhưng, sau tất cả những chê trách, giận dữ ấy, quan trọng hơn là ai cũng thấm được điều gì đó cho riêng mình”.

Trong khi đó, Phương Khánh ở Vì mẹ anh phán chia tay lại mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Nữ diễn viên mô tả đây là vai diễn như “một mùa hè rực rỡ” trong hành trình làm nghề của cô. Từ tạo hình, tính cách tới cách thoại của nhân vật đều mới mẻ hơn so với các vai trước đây. Nữ diễn viên cho rằng Phương Khánh có thể được xem như phiên bản tiếp nối của Thanh Mai sau ly hôn - một người phụ nữ trưởng thành hơn, có sự nghiệp riêng, biết yêu bản thân và chủ động lựa chọn hạnh phúc.

“Phương biết ơn gia đình, đặc biệt chính bản thân vì đã luôn nỗ lực, bền bỉ đi qua những vất vả và khắc nghiệt của nghề diễn. Và cuối cùng, cảm ơn Thanh Mai, bạn đã làm rất tốt. Không ồn ào, không tha thứ, dứt khoát ly hôn, bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương bằng tri thức và lòng tự trọng. Phương Khánh - bạn là idol của mình. Gu đỉnh, thoại chất, bản lĩnh trước mọi vấn đề. Một cô gái hiểu rõ giá trị của bản thân, biết mình muốn gì và không để cuộc đời thay mình quyết định”, Lê Phương viết về 2 vai diễn cô đảm nhận.

Thời gian qua, Bóng ma hạnh phúc và Vì mẹ anh phán chia tay đều nhận được lượt xem lớn và sự chú ý từ khán giả. Trong đó, Bóng ma hạnh phúc khai thác chủ đề gia đình, ngoại tình quen thuộc.

Hai vai diễn Lê Phương đảm nhận trong các phim là Thanh Mai và Phương Khánh có tính cách hoàn toàn khác nhau. Thanh Mai hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng hy sinh tất cả cho gia đình và rồi dứt khoát ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình. Trong khi đó, Phương Khánh sống mạnh mẽ, phóng khoáng.