Một phát ngôn được cho là từ Karik liên quan đến MV "Vì mẹ anh bắt chia tay" đang lan truyền. Tuy nhiên, nam rapper khẳng định anh không đăng nội dung đó.

Giữa ồn ào của Miu Lê, Karik bất ngờ bị réo tên vì cả 2 từng hợp tác trong dự án Vì mẹ anh bắt chia tay. Theo đó, chiều 11/5, một số fanpage đăng ảnh chụp màn hình bài đăng từ một trang có tên Karik. Bài đăng này chia sẻ đường link MV Vì mẹ anh bắt chia tay kèm chú thích: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”.

Rapper Karik phản ứng khi bị nhắc tên trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Tới tối 11/5, Karik lên tiếng đính chính. Anh khẳng định không viết và đăng tải nội dung như đang lan truyền trên mạng xã hội. Nam rapper nhấn mạnh: “Tôi viết như vậy bao giờ. Đùa vậy không vui”.

Vì mẹ anh bắt chia tay được phát hành cách đây 3 năm và đến nay đạt 130 triệu lượt xem. Đây là một trong những sản phẩm âm nhạc có thành tích tốt nhất của Miu Lê. Sản phẩm do Châu Đăng Khoa sáng tác với sự tham gia của Karik.

Karik và Miu Lê cũng hợp tác cùng nhau trong nhiều sản phẩm âm nhạc khác như Kíu, Còn thương thì không để em khóc…

Hiện tại, thông tin liên quan đến Miu Lê tràn ngập mạng xã hội. Trang cá nhân của giọng ca sinh năm 1991 đồng loạt bị khóa chức năng bình luận.

Sau đó, công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng, xin lỗi vì những thông tin tiêu cực liên quan nữ ca sĩ.

"Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng quý vị. Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất", KIM Entertainment cho biết.