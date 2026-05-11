Nữ ca sĩ sinh năm 2002 bị bình luận khiếm nhã

Ningning nhận bình luận tiêu cực về phong cách thời trang. Sau đó, nữ ca sĩ nhóm aespa thẳng thắn đáp trả.

Nhóm nhạc aespa vừa phát hành đĩa đơn mới WDA (Whole Different Animal) vào chiều 11/5. Cùng lúc, ca sĩ Ningning mở livestream trên Instagram để giao lưu cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, buổi trò chuyện nhanh chóng gây chú ý khi nữ thần tượng đọc phải bình luận nhạy cảm từ cư dân mạng.

Cụ thể, một tài khoản để lại câu hỏi, cho rằng nữ thần tượng nhiều lần khoe hình thể. Ban đầu, Ningning tỏ ra khá bất ngờ và do dự trước khi đọc bình luận. Sau đó, cô thẳng thắn đáp trả: “Tôi không làm thế. Nếu tôi có thì sao. Ai cũng có quyền khoe cơ thể của mình. Đừng miệt thị ngoại hình”.

Ningning đáp trả bình luận nhạy cảm. Ảnh: Donga.

Phản ứng của Ningning nhanh chóng gây chú ý. Không ít người cho rằng các thành viên aespa thời gian qua thường xuyên nhận những bình luận thiếu tế nhị liên quan ngoại hình và việc nữ ca sĩ lên tiếng phản bác là điều cần thiết. Một số fan cũng đánh giá Ningning ngày càng tự tin, mạnh mẽ hơn trong cách đối diện với áp lực từ mạng xã hội.

aespa đang chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ hai LEMONADE vào 29/5. Trước đó, nhóm tung ca khúc mở đường WDA (Whole Different Animal) với sự góp giọng của G-Dragon. Bài hát mang màu sắc hip-hop với phần bass synth dày và đoạn điệp khúc mạnh.

Tuy nhiên, sản phẩm cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả nhận xét ca khúc thiếu điểm nhấn, thậm chí so sánh nó với các sản phẩm cũng gây tranh cãi trước đó của nhóm như Dirty Work hay Rich Man.

Ningning sinh năm 2002, là em út và giọng ca chính của aespa. Cô được chú ý nhờ chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn quyến rũ. Nữ ca sĩ có vóc dáng đẹp. Gần đây, cô chuộng hình tượng gợi cảm với nhiều trang phục táo bạo.

Nhóm nhạc aespa do SM Entertainment thành lập gồm 4 thành viên. Họ nổi tiếng qua các bài hát Next Level, Drama, Supernova…