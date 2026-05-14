Bài hát bị cấm phát sóng vì ca từ tục tĩu

Hai bài hát trong album mới của Le Sserafim không vượt qua vòng kiểm duyệt của KBS. Một trong 2 ca khúc bị chỉ ra có ca từ tục tĩu, thô thiển.

My Daily đưa tin trước thềm phát hành album phòng thu thứ hai mang tên Pureflow pt.1, Le Sserafim gặp sóng gió. Một ca khúc trong album của nhóm bị đài KBS đánh giá “không đủ điều kiện phát sóng” do chứa ngôn từ bị cho là tục tĩu, thô thiển.

Theo kết quả xét duyệt mới được công bố, album gồm 11 ca khúc đã được gửi tới KBS để đánh giá trước ngày phát hành chính thức vào 22/5. Đây là quy trình quen thuộc với các nghệ sĩ Hàn Quốc nhằm xác định bài hát có đủ điều kiện xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia hay không.

Trong số các ca khúc, hai bài không vượt qua vòng xét duyệt. Đáng chú ý nhất là ca khúc Saki bị KBS xác định có chứa “ngôn từ lăng mạ, tục tĩu và thô thiển” trong phần lời. Quyết định này nhanh chóng gây bàn tán trên mạng xã hội bởi Le Sserafim vốn không phải nhóm nhạc thường xuyên vướng tranh cãi liên quan nội dung ca từ.

Hình ảnh quảng bá album mới của Le Sserafim. Ảnh: Source Music.

Bên cạnh đó, ca khúc kết album mang tên Liminal Space cũng bị loại khỏi danh sách đánh giá. Phía KBS nhận xét đây “là một cuộc trò chuyện, không phải bài hát”.

Thông tin này càng khiến sự chú ý đổ dồn về Pureflow pt.1. Trước đó, vào 13/5, nhóm đã tung bộ ảnh concept và video phiên bản Yusu Lily trên các nền tảng mạng xã hội chính thức để quảng bá album. Khác với concept Birch Scar được hé lộ trước đó với màu sắc u tối, tập trung vào nỗi sợ và những tổn thương bên trong con người, Yusu Lily lại mang cảm giác huyền ảo và tĩnh lặng hơn. Trong video teaser, 5 thành viên của Le Sserafim xuất hiện giữa mặt nước với tông đen trắng chủ đạo, tạo nên không khí mơ màng và bí ẩn.

Ảnh nhóm cho thấy các thành viên tựa vào nhau giữa làn nước, nhấn mạnh sự kết nối và niềm tin giữa các cô gái. Trong khi đó, từng ảnh cá nhân tiếp tục khai thác vẻ đẹp riêng của mỗi thành viên. Kim Chaewon mang hình ảnh dịu dàng, trong trẻo dưới ánh sáng, còn Sakura gây chú ý với mái tóc ướt và những giọt nước tạo cảm giác mong manh, ngây thơ.

Thông qua Pureflow pt.1, Le Sserafim tiếp tục mở rộng thế giới quan âm nhạc với thông điệp trưởng thành hơn sau nhiều biến cố. Nếu trước đây nhóm nổi tiếng với khẩu hiệu “không sợ hãi”, album lần này lại thể hiện góc nhìn mới: “Chúng ta mạnh mẽ hơn vì đã biết sợ hãi”.

Sau khi album phát hành, nhóm nhạc sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên 2026 Le Sserafim Tour Pureflow từ 11/7 tại Incheon, Hàn Quốc. Theo công bố từ công ty quản lý, tour diễn mới có quy mô lớn hơn đáng kể so với chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm. Tour diễn có tổng cộng 32 đêm nhạc tại 23 thành phố.