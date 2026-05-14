Nữ diễn viên Thái lên tiếng về ồn ào của chồng thiếu gia Singha

Vụ việc liên quan đến chồng của Mind Lapassalan là thiếu gia tập đoàn Singha đang gây xôn xao dư luận Thái Lan.

Ngày 14/5, tờ MGR Online đưa tin nữ diễn viên Thái Lan Mind Lapassalan Jiravechsoontornkul lên tiếng về ồn ào liên quan đến chồng cô.

Nữ diễn viên viết: “Có những người khuyên tôi đây là chuyện gia đình chồng và không nên can thiệp. Tôi muốn làm rõ rằng tôi chưa bao giờ có ý định vượt quá giới hạn trong chuyện gia đình hay can thiệp theo bất kỳ cách nào. Vai trò của tôi chỉ đơn giản là hỗ trợ chồng, người đã bị cáo buộc và trở thành mục tiêu lên án của công chúng”.

Nữ diễn viên tiếp tục: “Mind chỉ đơn thuần là người lên tiếng thay mặt chồng mình để truyền đạt sự thật. Chồng tôi chưa bao giờ công khai tài khoản Instagram và không có ý định làm như vậy. Anh ấy rất coi trọng sự riêng tư. Do đó, Mind sử dụng nền tảng của riêng mình để làm rõ sự thật và cung cấp bằng chứng. Tôi mong nhận được sự thông cảm và tôn trọng của mọi người. Cảm ơn”.

Mind Lapassalan lên tiếng về ồn ào của chồng cô và em trai. Ảnh: MGR Online.

Bên cạnh đó, theo Thairath, Pi Scott - chồng của Mind Lapassalan Jiravechsoontornkul - được phát hiện đã tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Instagram. Khi tìm kiếm @piskyhigh, tài khoản này không hiển thị kết quả nào và khi nhấp vào liên kết đến trang cá nhân của anh, không thấy thông tin về số người theo dõi hay đang theo dõi. Tài khoản được đặt ở chế độ riêng tư. Thông thường, số người theo dõi và đang theo dõi sẽ được hiển thị ngay cả khi tài khoản ở chế độ riêng tư. Do đó, nhiều người đang thắc mắc về tài khoản của Pi Scott.

Trước đó, Pi Scott bị em trai là Siranudh Scott (biệt danh Psi) tố quấy rối suốt nhiều năm. Gia đình biết chuyện nhưng bênh vực người anh trai, thậm chí kiện Psi để đòi lại tài sản thừa kế.

Ngày 13/5, Pi Scott lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định thông tin em trai đưa ra là sai sự thật. Video này được Pi Scott đăng tải thông qua trang cá nhân của vợ. Nhiều ngôi sao Thái Lan như Baifern Pimchanok, Tay Tawan, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, Aom Sushar Manaying… nhấn thích bài đăng dẫn đến họ bị chỉ trích dữ dội.

Kao Supassara Thanachart thậm chí để lại bình luận là icon trái tim và vỗ tay. Sau đó, nữ diễn viên này xóa bỏ bình luận và giải thích cô chỉ muốn động viên Mind Lapassalan chứ không hề đưa ra lập trường trong vụ việc của anh em Pi Scott.

Cùng thời điểm, Psi tiếp tục tung ra đoạn ghi âm với anh trai. Đoạn ghi âm có nội dung gây xôn xao dư luận Thái Lan.