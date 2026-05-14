Công ty quản lý Miu Lê tiếp tục lên tiếng

Đơn vị quản lý Miu Lê lên tiếng xin lỗi khán giả, nhà sản xuất. Theo công ty, nữ ca sĩ đã phạm sai lầm rất lớn, đi ngược chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ.

VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố ba bị can liên quan vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Cát Bà. Tài liệu điều tra ban đầu xác định Miu Lê cùng hai người khác là Vũ Khương An và Trần Minh Trang thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự ở thời điểm này.

Cơ quan điều tra cho biết vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Trường hợp có thêm căn cứ, các cơ quan tố tụng sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Miu Lê vướng ồn ào liên quan tới ma túy. Ảnh: FBNV.

Tới tối 14/5, công ty quản lý của Miu Lê đưa ra thông báo chính thức. Phía công ty cho biết sẽ cùng Miu Lê tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

“KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là sai lầm rất lớn, đi ngược chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành tấm gương không tốt, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Miu Lê xấu hổ và ân hận vì điều đó”, công ty quản lý bày tỏ.

Thay mặt Miu Lê, KIM Entertainment gửi lời xin lỗi đến khán giả, các đối tác, nhà sản xuất… Công ty này cho biết sẽ đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng.

“Đây là bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi”, KIM Entertainment nhấn mạnh.

Ngày 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải. Trưa 10/5, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm 6 đối tượng kể trên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng sau đó đều được xác định dương tính với ma túy.

Qua quá trình test nhanh, ca sĩ Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy là Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine ("ke") và MDMA (thuốc lắc).