Ma túy nghiền nát sự nghiệp ngọc nữ, tài tử

Ngành giải trí hào nhoáng nhưng cũng đầy góc tối, trong đó ma túy đã khiến nhiều ngôi sao từ đỉnh cao danh vọng rơi vào khủng hoảng, đánh mất sự nghiệp.

Trong danh sách những ngôi sao suýt đánh mất tất cả, không thể không nhắc đến những sao nữ từng có sự nghiệp vô cùng hứa hẹn. Sự tò mò, áp lực và cả những biến cố tâm lý đã đẩy họ vào con đường lệ thuộc vào chất cấm.

Những ngọc nữ từng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập

Demi Lovato là một trong những trường hợp gây chấn động nhất với hành trình cai nghiện đầy gian nan từ năm 2010. Cô có giai đoạn giữ được sự tỉnh táo suốt 6 năm, nhưng đến giữa năm 2018, nữ ca sĩ đã tái nghiện và suýt mất mạng vì sốc thuốc.

"Công chúa Disney" - Demi Lovato - từng có thời gian cai nghiện.

Demi thừa nhận đã sử dụng hỗn hợp nhiều loại chất nguy hiểm như methamphetamine, thuốc lắc, cocaine và heroin. Hậu quả của vụ sốc thuốc kinh hoàng vào tháng 7/2018 là ba cơn đột quỵ, cơn đau tim và những di chứng vĩnh viễn về thị lực do tổn thương não.

"Tôi hiện vẫn bị ảnh hưởng từ ca chấn thương não. Tôi không thể tự lái xe vì có điểm mù. Một thời gian dài, tôi gặp khó khăn khi đọc. Những biến chứng đó nhắc nhở tôi không lặp lại quãng thời gian đen tối đó một lần nữa", ca sĩ chia sẻ.

Tương tự, Lindsay Lohan - ngôi sao đình đám phim tuổi teen những năm 2000 - cũng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập. Từ đỉnh cao với Mean Girls, Lindsay Lohan trượt dài trong các bê bối rượu chè và cocaine, với tần suất sử dụng chất cấm lên tới 10-15 lần mỗi ngày vào những năm tuổi 20.

Lindsay Lohan từ sao nhí đình đám, nổi loạn vì nghiện ngập, có cú trượt dài không phanh trong sự nghiệp vốn rực rỡ.

Đỉnh điểm của sự sụp đổ là năm 2007, khi cô liên tục vào tù, ra trại cai nghiện rồi lại tái nghiện chỉ sau hai tuần. Những án phạt từ tòa án và sự quay lưng của các nhà sản xuất đã khiến sự nghiệp của "nàng Cady Heron" đóng băng trong nhiều năm.

Không chỉ ở phương Tây, tại châu Á, Noriko Sakai được xem là ngôi sao của Nhật Bản thập niên 1980-1990, cũng tự tay hủy hoại hình tượng "ngọc nữ" vì ma túy.

Bản án 18 tháng tù vào năm 2009 vì tàng trữ chất cấm đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp phim ảnh của cô tại quê nhà, buộc cô phải tìm kiếm cơ hội tại các sự kiện ở nước ngoài hoặc biểu diễn tại quán bar để mưu sinh.

"Ngọc nữ" Noriko Sakai.

Gượng dậy từ đống đổ nát

Bên cạnh các sao nữ, nhiều tài tử Hollywood cũng từng trải qua quãng thời gian tăm tối vì chất kích thích.

Trước khi trở thành một trong những diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử, Samuel L. Jackson từng có gần hai thập kỷ chìm đắm trong rượu, cần sa, cocaine bột tự điều chế.

Áp lực cuộc sống chật vật tại New York đã khiến ông tìm đến chất kích thích như một cách giải tỏa. Năm 1991, vợ và con gái phát hiện ông nằm bất tỉnh trong bếp giữa đống dụng cụ hút chích trở thành bước ngoặt buộc ông phải đi cai nghiện, làm lại cuộc đời.

Tài tử Bradley Cooper từng tìm đến ma túy và rượu để khỏa lấp những trống trải sau chấn thương và việc rời khỏi một dự án truyền hình năm 2003. Bradley thừa nhận lối sống sai lầm, suýt khiến anh phải trả giá bằng mạng sống.

"Tôi có một vài năm hoang dại, dùng rượu và ma túy, nhưng tôi đã may mắn. Tôi đã cai nghiện từ năm 29 tuổi và tỉnh táo trong suốt sau đó", tài tử từng nói.

Hình tượng "hoàng tử Disney" của Zac Efron sụp đổ vào năm 2013 khi anh phải bí mật đi cai nghiện. Áp lực từ mối quan hệ phức tạp giữa anh với bố mẹ, rắc rối trong chuyện tình cảm và sự nghiệp và giao du với nhóm người xấu được cho là nguyên nhân khiến anh nghiện cocaine và sử dụng thuốc lắc.

Mất một thời gian để tài tử phục hồi, tránh xa chất kích thích. Nam diễn viên cho biết anh buộc phải thay đổi hoàn toàn lối sống để giữ được trạng thái đó. “Điều tôi tìm thấy là sự kỷ luật. Nó giúp tôi cân bằng mọi thứ đối lập trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận lại đúng những gì mình bỏ ra", Zac chia sẻ.

Vết nhơ vĩnh viễn và hành trình tìm lại bản thân

Đối với nghệ sĩ, tai tiếng liên quan đến ma túy không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là để lại "vết sẹo" tâm lý khó có thể xóa nhòa. Từng là ngôi sao triển vọng của điện ảnh Hoa ngữ, Kha Chấn Đông từng cay đắng thừa nhận bê bối ma túy năm 2014 giống như "vết sẹo xấu xí" tồn tại vĩnh viễn trên cơ thể.

"Tai tiếng này giống như vết sẹo xấu xí, tồn tại vĩnh viễn trên cơ thể tôi. Lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy nó, nó nhắc tôi nhớ nỗi đau đớn phải chịu khi làm điều sai trái", diễn viên nói.

Sai lầm ấy khiến sự nghiệp đang rực rỡ của tài tử Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi tan vỡ. Sau này, anh quay lại giới giải trí trong sự nghiệp trồi sụt, khó có thể vụt lên.

Kha Chấn Đông khóc trong họp báo năm 2014, anh xin lỗi công chúng vì dùng chất cấm, cho rằng hành động của mình ích kỷ, ngu xuẩn. Anh gửi gắm tới fan đừng ai học gương xấu của mình.

Những câu chuyện này không phải lúc nào cũng là bóng tối. Nhiều nghệ sĩ đã chọn cách đối diện trực tiếp với sai lầm để hồi sinh. Samuel L. Jackson trở thành huyền thoại điện ảnh sau khi cai nghiện, Bradley Cooper dùng chính trải nghiệm đau thương để hóa thân xuất sắc vào các vai diễn có chiều sâu trong A star is born. Ngay cả Lindsay Lohan cũng đã kết hôn và đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh tích cực để trở lại với đam mê diễn xuất.

Hành trình từ bóng tối bước ra ánh sáng của các ngôi sao là minh chứng cho nỗ lực hồi sinh, nhưng cũng là lời nhắc nhở tàn khốc về cái giá của sự buông. Hào quang chỉ thực sự bền vững khi nghệ sĩ giữ được sự tỉnh táo và trách nhiệm với chính mình.