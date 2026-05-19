Thúy Diễm mang thai

Nữ diễn viên thông báo tin vui vào sáng 19/5. Thúy Diễm và Lương Thế Thành sắp đón con thứ hai sau 10 năm kết hôn.

Sáng 19/5, Thúy Diễm chia sẻ thông tin mang thai con thứ hai ở tuổi 40. Cô cho biết: "Chúc mừng gia đình chúng mình đã có thêm thành viên mới. Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này. Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ".

Nữ diễn viên bày tỏ Bảo Bảo (tên con trai đầu của Thúy Diễm) vui mừng, phấn khích khi biết tin sắp có em. Dịp này, Thúy Diễm và Lương Thế Thành cũng thực hiện bộ ảnh gia đình. Trong loạt ảnh, các thành viên diện đồ đồng điệu, rạng rỡ đứng cạnh nhau.

"Ba Thành một lần nữa được lên chức ba, mẹ Diễm lại được ấp ủ một thiên thần bé nhỏ trong lòng, lại được thực hiện thiên chức làm mẹ trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Thiên thần bé nhỏ ơi, con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Con mang đến cho gia đình mình một niềm hạnh phúc thật lớn lao và trọn vẹn. Ba mẹ chỉ mong con sẽ thật mạnh khỏe, bình an và đủ ngày đủ tháng để ba mẹ sớm được ôm con vào lòng nhé, con yêu", cô chia sẻ thêm.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc tới gia đình Thúy Diễm - Lương Thế Thành.

Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa kỷ niệm 10 năm kết hôn vào ngày 14/4. Trong cột mốc quan trọng, nam diễn viên nhắn nhủ người bạn đời: "Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em".

Thúy Diễm sinh năm 1986, kết hôn với diễn viên Lương Thế Thành năm 2016 và có một con trai tên Bảo Bảo (sinh 2018). Cô được biết tới qua các bộ phim như Trái tim hoa hồng, Cát đỏ, Vịt kêu đồng, Trạm cứu hộ trái tim…