Diễn viên Nhật bị tung ảnh ngoại tình sau nửa tháng kết hôn

Chỉ nửa tháng sau khi kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí, Honma Kid bị một blogger tung bằng chứng ngoại tình với một phụ nữ đã lập gia đình.

Theo Mirror Media, làng hài Nhật Bản thời gian gần đây liên tục xảy ra ồn ào. Tuần trước, thành viên Mac của nhóm hài Sankarani bị tố cùng lúc hẹn hò 17 cô gái gây xôn xao dư luận. Mới nhất, danh hài nổi tiếng Honma Kid bị tung bằng chứng ngoại tình chỉ sau nửa tháng tổ chức đám cưới.

Nam diễn viên bị tung bằng chứng ngoại tình với người phụ nữ đã lập gia đình. Ảnh: X.

Cụ thể, nam diễn viên bị tố ngoại tình với một fan nữ đã có chồng. Nội dung bài tố gây chấn động khi đính kèm cả loạt tin nhắn riêng tư lẫn các hình ảnh giường chiếu được cho là bằng chứng việc anh ngoại tình.

Chủ bài đăng là một blogger nổi tiếng. Người này tiết lộ, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, dù đã có bạn gái, nam nghệ sĩ vẫn qua lại với một phụ nữ đã lập gia đình. Người phụ nữ này được cho là thường xuyên đến xem các buổi biểu diễn của anh.

Theo bài tố, Honma Kid thường gọi người phụ nữ này đến căn hộ của mình ở Koenji vào đêm trước ngày diễn hoặc những ngày nghỉ. Để chứng minh lời tố của mình, blogger này tung ra hàng loạt tin nhắn thân mật giữa hai người, nội dung là những cuộc hẹn tới nhà hoặc những lời gợi tình...

Loạt tin nhắn, hình ảnh bằng chứng Honma Kid ngoại tình đang được chia sẻ trên mạng xã hội, làm dấy lên tranh cãi dữ dội trong dư luận Nhật Bản. Nhiều cư dân mạng suy đoán toàn bộ tài liệu "bóc phốt" này có thể do chồng của người phụ nữ cung cấp cho blogger. Hiện phía Honma Kid và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc đang gây chấn động dư luận.

Honma Kid vừa thông báo kết hôn hồi cuối tháng 4. Ảnh: Oricon News.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, Honma Kid công khai tin vui trên chương trình radio cá nhân. Anh cho biết đã kết hôn với một cô gái không thuộc ngành giải trí. Nửa kia của anh là một nhân viên văn phòng 30 tuổi, làm việc tại công ty bình thường. Trong chương trình radio, anh còn khoe vợ có tính cách hoạt bát, thích trò chuyện. Việc Honma Kid bị khui chuyện ngoại tình chỉ sau khoảng nửa tháng kết hôn khiến nhiều khán giả phẫn nộ.