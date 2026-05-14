Cái kết cho vai nữ chính của Quỳnh Kool

  • Thứ năm, 14/5/2026 09:54 (GMT+7)
Ở tập 36 "Bước chân vào đời", Thương sau nhiều lần nhận sự giúp đỡ của Lâm vẫn không chấp nhận về bên anh vì còn nhớ người yêu cũ.

Bộ phim truyền hình Bước chân vào đời vừa khép lại ở tập 36, lên sóng ngày 13/5. Ở những diễn biến cuối cùng, hai bà cháu Thương (Quỳnh Kool) nghe tin có người muốn mua nhà liền thu xếp về quê. Thương cảm thấy bất ngờ khi biết vị khách kia chính là Bờm (Phan Thắng), người từng có ý định xấu với mình.

Trong cuộc trò chuyện, Bờm tiết lộ mục đích mua nhà, đồng thời buông lời đùa cợt kém duyên với đối phương. Trước tình huống khó xử, Lâm (Mạnh Trường) một lần nữa xuất hiện "giải cứu" Thương.

Khán giả thất vọng khi Thương không chọn về bên Lâm.

Đây không phải lần đầu Lâm đã đối xử tốt hay có hành động tử tế với cô. Trước đó, nhiều khán giả đã mong họ trở thành một đôi ở hồi cuối phim. Song, ở đoạn kết Bước chân vào đời, Thương từ chối lời ngỏ ý tinh tế của Lâm. Cô bộc bạch không thể bước tiếp với anh vì vẫn còn nhớ tới Quân (Huỳnh Anh).

"Rất khó để quên đi một người đã cho mình cảm giác yêu thương và trân trọng. Thật khó để quên", Thương trải lòng. Hiểu được tâm sự của cô, Lâm chủ động "làm mai" cho Thương tái hợp Quân. Ở cảnh phim sau đó, Quân sau khi đi du học một thời gian bất ngờ quay về. Thương không khỏi xúc động, rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy người mình thực sự yêu trở lại.

Cái kết của Bước chân vào đời không được lòng nhiều khán giả truyền hình. Không ít ý kiến cho rằng việc để Thương quay lại bên Quân là chưa hợp lý, khi anh rời đi vào thời khắc cô khó khăn, trong khi hầu hết rắc rối lại là do Lâm đứng ra xử lý. Việc Thương hết lần này tới lần khác nhận sự giúp đỡ của Lâm, nhưng cuối cùng lại về bên Quân khiến khán giả cảm thấy không thuyết phục.

Thương từ chối Lâm vì còn yêu Quân.

"Kết gì mà lãng xẹt vậy", "Phim hài à. Giúp đỡ bao nhiêu cuối cùng vẫn là anh em", "Phim này có anh Hưng với anh Lâm, chứ ngoài đời không có đâu", "Kể Quân quay về cùng người yêu mới và Thương yêu Lâm có phải hay hơn không"... là một số bình luận của khán giả.

Bên cạnh đó, cũng có một số bình luận đồng tình với lựa chọn của Thương. Họ cho rằng cô vẫn còn yêu Quân, chỉ vì hoàn cảnh đẩy hai người ra xa nên việc cô lựa chọn anh thay vì Lâm là dễ hiểu. Mặt khác, Lâm và Quân còn là anh em thân thiết, việc Thương đến với Lâm có thể sẽ tạo ra sự khó xử trong mối quan hệ của bộ ba nhân vật.

7 chàng trai biểu diễn ở chung kết World Cup 2026

BTS sẽ biểu diễn "halftime show" trong trận chung kết FIFA World Cup 2026 cùng Madonna và Shakira. Đây là lần đầu tiên sự kiện âm nhạc này được tổ chức tại World Cup.

