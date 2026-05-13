Ca sĩ Hàn 34 tuổi ngã lao từ thang cuốn

  Thứ tư, 13/5/2026 00:07 (GMT+7)
Ca sĩ Soyou, cựu thành viên nhóm SISTAR, đã phải nhập viện cấp cứu sau khi gặp tai nạn trên thang cuốn trong lúc quay MV.

Hôm 12/4, tờ Segye đưa tin Soyou gây xôn xao khi đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, người đẹp tiết lộ phải cấp cứu vì tai nạn trong buổi quay MV ca khúc mới trong album Off Hours.

Cụ thể, trong lúc ghi hình thử, sự cố bất ngờ xảy ra. Nữ ca sĩ mất thăng bằng trên thang cuốn rồi ngã lăn xuống và gặp chấn thương. Cô sau đó được đưa tới phòng cấp cứu.

Soyou chấn thương trong quá trình quay MV mới. Ảnh: Segye.

Sau cuộc họp khẩn, ê-kíp quyết định bỏ qua cảnh quay ở ga tàu điện - nơi xảy ra tai nạn - để chuyển sang địa điểm khác.

May mắn, Soyou không bị chấn thương nặng. Cô sau đó đã xuất viện và có thể tiếp tục hoàn thành ghi hình sản phẩm âm nhạc mới. "Bác sĩ nói chỉ là chấn thương phần mềm thôi. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã hét lên lúc đó. Khi tới phòng cấp cứu, huyết áp của tôi tụt rất thấp. Tôi hoảng loạn đến mức không nhớ gì cả", Soyou kể.

Nữ ca sĩ trấn an người hâm mộ: "Buổi quay hôm nay thực sự rất gian nan. Có quá nhiều thử thách mới nên ngay cả tôi cũng thấy lạ lẫm, nhưng bằng cách nào đó cuối cùng mọi thứ vẫn kết thúc ổn thỏa".

Dù bị thương, Soyou vẫn hoàn thành các cảnh quay phức tạp với đa dạng bối cảnh. Xuất hiện với mái tóc đen cùng cặp lông mày tẩy sáng nổi bật, Soyou cho biết đây là concept mới mẻ mà cô chưa từng thử. Người đẹp kỳ vọng sản phẩm âm nhạc mới sẽ khiến khán giả bất ngờ, thích thú.

Soyou khoe đã giảm 10 kg nhờ ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt. Ảnh: IGNV.

Soyou sinh năm 1992, là thành viên nhóm nhạc SISTAR, nổi bật của thế hệ thần tượng Gen 2. Cô debut năm 2010 dưới trướng Starship Entertainment và nhanh chóng gây chú ý nhờ giọng hát khỏe, ngoại hình săn chắc cùng hình tượng năng động. Trong suốt bảy năm hoạt động, SISTAR được mệnh danh là “nữ hoàng mùa hè” với loạt hit như So Cool, Alone, Loving U, Touch My Body hay Shake It.

Hồi cuối năm ngoái, người đẹp từng gây chú ý khi tiết lộ đã giảm 10 kg nhờ quá trình ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt.

