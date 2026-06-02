Trương Quỳnh Anh khoe con trai cao 1,82 m

Nhân dịp sinh nhật con trai, Trương Quỳnh Anh đăng tải loạt ảnh chụp gia đình. Con trai nữ diễn viên gây ấn tượng với chiều cao nổi bật.

Tối 2/6, trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp trong tiệc sinh nhật con trai Sushi. Nữ diễn viên gọi con trai là một "người bạn đặc biệt" của mình.

"14 năm nhìn bạn lớn lên từng ngày. Dù đôi khi hơi 'khó ở với nhau', nhưng chưa bao giờ thôi đồng hành. Hạnh phúc vì năm nào cũng bên cạnh bạn trong những cột mốc quan trọng. Chúc mừng sinh nhật người bạn đặc biệt của mình", Trương Quỳnh Anh viết.

Trong loạt ảnh, diễn viên Bảo mẫu siêu quậy xuất hiện với chiếc váy yếm màu xanh pastel trang nhã tôn dáng. Trong khi, con trai của Trương Quỳnh Anh bảnh bao ở tuổi 14. Cậu cao vượt mẹ, để kiểu tóc xoăn xù, trang phục đơn giản. Sushi được nhận xét khôi ngô, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cha mẹ.

Trương Quỳnh Anh và con trai Sushi. Ảnh: FBNV.

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ. Cô được biết đến qua một số bộ phim như Một ngày không có em, Cuộc chiến hoa hồng, Bóng ma học đường, gần nhất là Trói buộc yêu thương.

Diễn viên từng có cuộc hôn nhân với ca sĩ Tim. Cả hai đường ai nấy đi vào năm 2018. Trong một bài phỏng vấn, cô cho biết sau khi chia tay vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ. Cả hai nói chuyện thường xuyên về cách nuôi dạy Sushi. Mỗi khi cô bận công việc, Tim sẽ đón con về nhà.

Trương Quỳnh Anh từng tiết lộ con trai cao 1,82 m khi mới 12 tuổi. Diễn viên luôn cố gắng đồng hành, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống với con như hai người bạn thân thiết.