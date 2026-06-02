10 hoa hậu đẹp nhất thế giới

  • Thứ ba, 2/6/2026 20:00 (GMT+7)
Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố 3 người đẹp đầu tiên trong danh sách đề cử top 10 hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025.

Một trong những cái tên được công bố là Maria Faith Porter. Mỹ nhân Ghana vừa giành vương miện á hậu 1 trong đêm chung kết MGI All Stars 2026, được tổ chức hôm 30/5 ở Bangkok, Thái Lan.

Faith Maria Porter vừa đoạt giải á hậu 1 MGI All Stars 2026. Ảnh: IGNV.

"Là một biểu tượng toàn cầu thực thụ, Faith Maria Porter kết nối thế giới nghệ thuật và hoạt động xã hội bằng sức hút mê hoặc hiếm có... Faith sở hữu giọng hát tuyệt vời, giàu cảm xúc và đầy nội lực, đủ sức chinh phục những sân khấu lớn nhất, biến âm nhạc thành ngôn ngữ chữa lành vượt qua mọi ranh giới. Tuy nhiên, chính trí tuệ sắc bén cùng khả năng diễn thuyết xuất sắc mới là điều nâng tầm cô từ một nghệ sĩ giải trí trở thành người đại diện chân chính cho cộng đồng", chuyên trang sắc đẹp nhận xét.

Faith Maria Porter hiện 26 tuổi. Cô từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các đấu trường nhan sắc. Năm 2022, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ và lọt top 16. Năm 2023, Faith giành ngôi á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất Mỹ. Năm 2025, cô thi Miss Grand International và giành giải á hậu 3 và sau đó đoạt vương miện á hậu 1 tại MGI All Stars 2026.

Ngoài Faith Maria Porter, hai cái tên khác cũng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties gọi tên trong top 10 là Gabriela Borges và Yolina Lindquist.

Gabriela Borges và Yolina Lindquist cũng được gọi tên trong danh sách top 10. Ảnh: IGNV.

Gabriela Borges sinh năm 1998 tại Brazil, từng vào top 5 Miss Cosmo 2025. Cô tốt nghiệp ngành thời trang, sở hữu studio nhiếp ảnh riêng và còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Trong khi Yolina Lindquist sinh năm 2003 tại Mỹ, đăng quang Miss Cosmo 2025. Mỹ nhân gây ấn tượng với chiều cao 1,74 m, vẻ đẹp ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng. Cô tốt nghiệp Đại học Southern Illinois với các chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ Đức, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế và kinh tế.

  • Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley vào năm 1951. Năm 2000 khi Eric mất, bà Julia Morley, vợ của ông đã thay ông nắm quyền điều hành cuộc thi. Người đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới sẽ đại diện cho Tổ chức Hoa hậu Thế giới tham gia những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Các Hoa hậu Thế giới sẽ sống ở Anh trong suốt thời gian giữ vương miện.

    Bạn có biết: Cuộc thi Hoa hậu Thế giới được bắt nguồn từ một cuộc thi áo tắm ở Anh vào năm 1951 chỉ với mục đích quảng bá các mẫu áo tắm mới nhất.

    • Thời gian ra đời: 1951
    • Khẩu hiệu: Beauty with a purpose

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

  • Miss Earth

    Miss Earth

    Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế hàng năm, được tổ chức từ năm 2001 bởi tập đoàn Carousel Productions của Philippines. Đây là một cuộc thi sắc đẹp hướng tới mục đích nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường.

    • Thành lập: 2001
    • Khẩu hiệu: Beauty for a Cause (Sắc đẹp vì một mục tiêu)

0

0

