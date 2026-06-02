Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố 3 người đẹp đầu tiên lọt vào danh sách đề cử top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Một trong những cái tên được công bố là Maria Faith Porter. Mỹ nhân Ghana vừa giành vương miện á hậu 1 trong đêm chung kết MGI All Stars 2026, được tổ chức hôm 30/5 ở Bangkok, Thái Lan.

"Là một biểu tượng toàn cầu thực thụ, Faith Maria Porter kết nối thế giới nghệ thuật và hoạt động xã hội bằng sức hút mê hoặc hiếm có... Faith sở hữu giọng hát tuyệt vời, giàu cảm xúc và đầy nội lực, đủ sức chinh phục những sân khấu lớn nhất, biến âm nhạc thành ngôn ngữ chữa lành vượt qua mọi ranh giới. Tuy nhiên, chính trí tuệ sắc bén cùng khả năng diễn thuyết xuất sắc mới là điều nâng tầm cô từ một nghệ sĩ giải trí trở thành người đại diện chân chính cho cộng đồng", chuyên trang sắc đẹp nhận xét.

Faith Maria Porter hiện 26 tuổi. Cô từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các đấu trường nhan sắc. Năm 2022, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ và lọt top 16. Năm 2023, Faith giành ngôi á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất Mỹ. Năm 2025, cô thi Miss Grand International và giành giải á hậu 3 và sau đó đoạt vương miện á hậu 1 tại MGI All Stars 2026.

Ngoài Faith Maria Porter, hai cái tên khác cũng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties gọi tên trong top 10 là Gabriela Borges và Yolina Lindquist.

Gabriela Borges sinh năm 1998 tại Brazil, từng vào top 5 Miss Cosmo 2025. Cô tốt nghiệp ngành thời trang, sở hữu studio nhiếp ảnh riêng và còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Trong khi Yolina Lindquist sinh năm 2003 tại Mỹ, đăng quang Miss Cosmo 2025. Mỹ nhân gây ấn tượng với chiều cao 1,74 m, vẻ đẹp ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng. Cô tốt nghiệp Đại học Southern Illinois với các chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ Đức, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế và kinh tế.