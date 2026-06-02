Ji Chang Wook gây xôn xao

Thông tin nam diễn viên Ji Chang Wook bị Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc tiến hành thanh tra thuế và truy thu số tiền thuế lên tới hàng chục tỷ won gây xôn xao mạng xã hội.

Hôm 2/6, tờ Field News đưa tin Cục Điều tra 2 thuộc Cơ quan Thuế khu vực Seoul đã tiến hành một cuộc thanh tra thuế bất thường đối với Ji Chang Wook vào tháng 3 vừa qua.

Ji Chang Wook là một trong những tài tử hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Chosun.

Cơ quan thuế đã xem xét thời điểm ghi nhận doanh thu từ các hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước, việc quyết toán cát-xê, cũng như các chứng từ chi phí của công ty quản lý và những pháp nhân liên quan. Sau quá trình điều tra, Ji Chang Wook bị truy thu số tiền thuế lên tới hàng chục tỷ won. Tuy nhiên, quy mô chính xác của khoản truy thu và các chi tiết liên quan đến cuộc điều tra vẫn chưa được công bố cụ thể.

Thông tin Ji Chang Wook bị truy thu hàng tỷ won tiền thuế gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc, kéo theo nhiều bàn tán trái chiều. Hiện tại, phía nam diễn viên chưa có động thái lên tiếng chính thức.

Ji Chang Wook đang tham gia bộ phim điện ảnh Colony của đạo diễn Yeon Sang Ho cùng các diễn viên Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan, Shin Hyun Been và Kim Shin Rok. Công ty quản lý hiện tại của anh là Spring Company, được cho là do người quản lý của nam diễn viên thành lập.

Gần đây, ngành giải trí Hàn Quốc liên tiếp xuất hiện các cuộc điều tra liên quan đến việc đánh thuế đối với các công ty một thành viên do nghệ sĩ thành lập. Nam diễn viên Lee Yi Kyung hôm 12/5 và Lee Min Ki hôm 20/5 đều thừa nhận đã bị truy thu thuế trong quá trình vận hành công ty riêng. Tuy nhiên, cả hai khẳng định đây chỉ là sự khác biệt trong cách diễn giải luật thuế, không phải hành vi cố ý che giấu hay trốn thuế.

Trước đó, các diễn viên Lee Ha Nee, Yoo Yeon Seok, Lee Joon Gi và Jo Jin Woong cũng từng bị truy thu những khoản thuế lớn trong các trường hợp có cấu trúc pháp nhân tương tự.