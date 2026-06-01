Mai Âm Nhạc gây tranh cãi

Nữ ca sĩ bị khán giả chỉ trích sau khi đáp trả antifan bằng những lời lẽ gay gắt, thiếu chuẩn mực.

Mới đây trên Threads, một người dùng gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh chụp tin nhắn giữa mình và Mai Âm Nhạc (MAYonair). Theo đó, chủ nhân bài đăng từng chê nhạc của nữ ca sĩ không hay. Tài khoản có tích xanh của Mai Âm Nhạc sau đó đã nhắn tin cho người này, xưng hô mày - tao và đáp trả với những lời lẽ gay gắt. "Được Mai Âm Nhạc inbox để chửi vì kêu nhạc dở không nằm trong wishlist 2026 của tôi", chủ bài đăng chia sẻ.

Theo như ảnh chụp tin nhắn, nữ ca sĩ có nhiều ngôn từ hằn học, thậm chí mang tính chất xúc phạm. Cô thậm chí tuyên bố sẽ "var" từ lóng mang nghĩa va chạm/khẩu chiến) với từng antifan.

Bài đăng lập tức thu hút sự chú ý và làm dấy lên tranh cãi. Nhiều người bày tỏ ngán ngẩm trước những câu từ nặng nề, thiếu chuẩn mực của nữ ca sĩ. Họ cho rằng việc Mai Âm Nhạc phản ứng gay gắt trước những ý kiến trái chiều là điều không nên. Bởi việc bị góp ý về sản phẩm nghệ thuật là điều khó tránh khỏi, và nghệ sĩ nên chọn cách phản ứng khéo léo, thận trọng hơn thay vì dùng câu chữ gay gắt như vậy.

Mai Âm Nhạc được biết đến với những phong cách nổi loạn, cá tính. Ảnh: FBNV.

"Mất cảm tình. Ai chả có anti, cứ suốt ngày đi chửi nhau với anti vậy hả", "Nghệ sĩ mà đi cãi nhau với người qua đường", "Không hiểu sao phải cay cú tới mức vậy", "Trần đời đu idol mười mấy năm chưa từng thấy nghệ sĩ cãi tay đôi với công chúng vì bị chê nhạc dở"... là một số phản hồi trái chiều từ dân mạng.

Một số khác suy đoán việc nữ ca sĩ có thể bị stress, áp lực nên có ngôn từ nóng nảy thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, số đông dân mạng vẫn cho rằng dù với bất kỳ ly do gì, việc nghệ sĩ đáp trả antifan bằng những ngôn từ gay gắt, lăng mạ là điều khó thể chấp nhận.

Mai Âm Nhạc sinh năm 1997, từng nổi lên như một hiện tượng mạng với phong cách và những phát ngôn tếu táo, hài hước. Cô sau đó gây chú ý khi đăng ký tham gia Rap Việt mùa 2. Kể từ đó, Mai Âm Nhạc đổi tên thành MAYonair để thể hiện định hướng nghiêm túc với âm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tới nay vẫn chưa có sản phẩm nghệ thuật gây được tiếng vang. Năm ngoái, cô thử sức với bộ môn nhảy khi xuất hiện tại show thực tế Nữ hoàng vũ đạo đường phố.