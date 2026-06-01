Hòa Minzy ở tuổi 31

Hòa Minzy vừa đón sinh nhật tuổi 31 hôm 31/5. Đại úy Thăng Văn Cương đăng tải loạt ảnh chụp bên nữ ca sĩ trong không gian lãng mạn. Anh gửi lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào tới nửa kia nhân dịp cô bước sang tuổi mới.

Trước đó, Hòa Minzy gây xôn xao khi công khai mối tình với Đại Úy Thăng Văn Cương vào hôm 7/3. Suốt khoảng thời gian qua, đôi uyên ương thường chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi cùng chăm sóc bé Bo, thời gian rảnh rỗi đi du lịch, nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên qua nhà bạn trai và chia sẻ hình ảnh bên người thân của anh.

Bên cạnh tổ ấm hạnh phúc, Hòa Minzy cũng có sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 31. Khoảng một năm đổ lại, nữ ca sĩ gần như phủ sóng thị trường âm nhạc. Không chỉ khía cạnh thành tích, giọng ca Bắc Bling còn góp mặt trong nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật mang tính cộng đồng.

Đầu năm 2025, Hòa Minzy trở thành cái tên làm bùng nổ truyền thông và mạng xã hội với hit Bắc Bling. MV của ca sĩ liên tục xác lập những thành tích đáng nể, tới nay đã có tới 312 triệu lượt xem - là một trong những MV nhạc Việt có thành tích cao nhất trên nền tảng YouTube.

Sau cơn sốt Bắc Bling, Hòa Minzy tiếp tục cho ra mắt Nỗi đau giữa hòa bình, một trong những sản phẩm âm nhạc có lượt xem cao nhất trong dịp 2/9 năm ngoái. Thành công từ 2 sản phẩm âm nhạc liên tiếp giúp nữ ca sĩ "bội thu" giải thưởng.

Hình ảnh của Hòa Minzy ngày càng đẹp hơn trong mắt công chúng. Từng là ca sĩ cá tính, không ít lần vấp tranh cãi, ồn ào, cô hiện xây dựng hình tượng nghệ sĩ trưởng thành, năng lượng tích cực. Hiện tại, Hòa Minzy gần như là sao hạng A của thị trường âm nhạc.

Trang mạng xã hội của ca sĩ quê Bắc Ninh hiện thu hút hơn 3,7 triệu người theo dõi. Cô thường xuyên cập nhật, chia sẻ về công việc hay những khoảnh khắc đời thường bên bé Bo và bạn trai.

