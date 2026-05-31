Beckham và con trai gây chú ý

  Chủ nhật, 31/5/2026 21:20 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Gia đình Beckham mới đây tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại Ibiza, Tây Ban Nha. Huyền thoại bóng đá Anh và con trai Romeo khoe body khi tắm nắng trên mặt hồ.

Theo The Sun, Victoria Beckham gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh từ chuyến đi nghỉ dưỡng tại Ibiza trên trang cá nhân. Vợ chồng cựu danh thủ đi chơi cùng con gái Harper, con trai thứ Romeo và bạn gái của anh là Kim Turnbull.

Trong một tấm hình, Victoria cùng chồng tạo dáng lãng mạn trên du thuyền. Victoria gây ấn tượng trong chiếc váy ngắn màu đen khi ngồi trên lan can, trong khi David choàng tay qua ôm bà xã và mỉm cười.

Ở một bức ảnh khác, huyền thoại bóng đá Anh và con trai Romeo ngồi trên ván lướt sóng. Cả hai khoe body săn chắc với nhiều hình xăm ở thân trên. Cô con út Harper cũng xuất hiện trong một bức ảnh nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Victoria còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khác trong chuyến đi, như khi ông xã thưởng thức rượu vang tại một nhà hàng ngoài trời sang trọng.

Nhà Becks đi nghỉ dưỡng tại Ibiza, Tây Ban Nha. Ảnh: IGNV.

Gần đây, tờ Sunday Times tiết lộ David Beckham và vợ đang sở hữu khối tài sản lên tới 1,185 tỷ bảng Anh.

Gia đình Beckham đã vươn lên vị trí thứ 141 trong bảng xếp hạng người giàu tại xứ sở sương mù nhờ hàng loạt hoạt động kinh doanh thành công, bao gồm thương hiệu thời trang của Victoria và công ty sản xuất nội dung - đơn vị đứng sau bộ phim tài liệu đình đám của họ trên Netflix.

Cặp đôi quyền lực này cũng có nhiều hợp đồng thương mại với các thương hiệu như Adidas, Pepsi, Armani, Coty - công ty sản xuất nước hoa Instinct của Beckham - cùng tập đoàn khách sạn Las Vegas Sands.

Tuy nhiên, mức tăng tài sản lớn nhất của cựu danh thủ Manchester United đến từ câu lạc bộ bóng đá Inter Miami tại Mỹ, do anh thành lập vào năm 2018 và hiện nắm giữ 26% cổ phần. Đội bóng được yêu thích này đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhờ sự góp mặt của các ngôi sao như Lionel Messi và cựu cầu thủ Barcelona Luis Suárez.

Hoàng Nhi

David Beckham Victoria Beckham Beckham romeo david

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

20:36 31/5/2026

20:24 31/5/2026

