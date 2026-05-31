Tường San mang thai

Tường San sinh năm 2000. Cô trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Sau đó, cô chuyển vào TP.HCM học Đại học RMIT. Tường San từng tham gia cuộc thi Miss International 2019 (Hoa hậu Quốc tế 2019) và đạt thành tích top 8. Người đẹp kết hôn ở tuổi 20 vào năm 2020. Khi đó, cô cho biết: "Thật khó để tìm ra lý do khiến tôi quyết định lên xe hoa ở tuổi đôi mươi. Đơn giản là khi hai người ở bên cạnh nhau, cả hai đều có cảm giác bình yên, an toàn và cảm nhận được đây chính là một nửa của mình. Sau một năm quen nhau, tình cảm cả hai dành cho nhau cũng đủ lớn. Vì vậy, chúng tôi muốn kết hôn và chính thức được về cùng một nhà".