Tường San mang thai

Tường San chia sẻ tin vui thông qua trang cá nhân. Nữ diễn viên bày tỏ: "Một niềm vui sắp tới mà đến hôm nay San mới bật mí với mọi người chi tiết. Cả nhà rất vui vì chuẩn bị đón thêm thành viên mới". Trước khi thông báo tin mang thai con thứ hai, Tường San thường diện đầm rộng khi xuất hiện tại một số sự kiện. Người đẹp cho biết đang hạn chế công việc để tập trung thời gian chăm sóc sức khỏe của cô và thai nhi.
Những năm qua, so với những hoa hậu, á hậu khác, Tường San ít hoạt động nghệ thuật hơn. Thỉnh thoảng, cô tham gia một số sự kiện phim ảnh, thời trang. Người đẹp cũng sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ hình ảnh về chồng con trên mạng xã hội.
Ở tuổi 26, Tường San ngày càng hoàn thiện về nhan sắc. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách thời trang sang trọng, thanh lịch. Trên kênh cá nhân, người đẹp chăm chia sẻ những clip về bí quyết giữ dáng, chăm sóc da hoặc tập luyện.
Thông qua những hình ảnh được đăng tải, Tường San sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu gồm nhiều mẫu túi đến từ các nhà mốt đình đám trên thế giới. Những phụ kiện, trang sức, giày dép hay mỹ phẩm của cô cũng là những thương hiệu nổi tiếng.
Cô chuộng những mẫu đầm dáng dài hoặc đầm cúp ngực khoe nét nữ tính, nhẹ nhàng. Tường San cũng chịu khó cập nhật về xu hướng thời trang và phong cách trang điểm, mix đồ.
Tường San sinh năm 2000. Cô trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Sau đó, cô chuyển vào TP.HCM học Đại học RMIT. Tường San từng tham gia cuộc thi Miss International 2019 (Hoa hậu Quốc tế 2019) và đạt thành tích top 8. Người đẹp kết hôn ở tuổi 20 vào năm 2020. Khi đó, cô cho biết: "Thật khó để tìm ra lý do khiến tôi quyết định lên xe hoa ở tuổi đôi mươi. Đơn giản là khi hai người ở bên cạnh nhau, cả hai đều có cảm giác bình yên, an toàn và cảm nhận được đây chính là một nửa của mình. Sau một năm quen nhau, tình cảm cả hai dành cho nhau cũng đủ lớn. Vì vậy, chúng tôi muốn kết hôn và chính thức được về cùng một nhà".
