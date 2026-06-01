Vợ Anh Đức vấp tranh luận

  • Thứ hai, 1/6/2026 10:35 (GMT+7)
Hành động nhắc nhở bạn diễn ngay trước mặt khán giả của Anh Phạm vướng tranh luận. Một số luồng ý kiến cho rằng hành động của nữ diễn viên chưa đủ tinh tế.

Hôm 31/5, đoàn phim Ốc mượn hồn có buổi giao lưu với khán giả trong suất chiếu đặc biệt. Dàn diễn viên trong phim như Anh Phạm, Yên Đan, Tiểu Vy, Nguyễn Văn Chung... nhiệt tình trò chuyện với người xem ngay tại rạp.

Trong lúc giao lưu, khi khán giả đang bày tỏ quan điểm, Yên Đan có vẻ như cho rằng người này đã trình bày xong nên cầm mic tiếp lời. Song, Anh Phạm đã lập tức quay sang nhắc nhở bạn diễn: "Bạn đang nói! Để bạn nói xong đã". Yên Đan ngay sau đó ngừng nói, biểu cảm tỏ ra ngượng ngùng.

Anh Pham anh 1

Anh Phạm (váy xanh) và Yên Đan. Ảnh: FBNV.

Tình huống Anh Phạm nhắc nhở Yên Đan ngay trước mặt nhiều khán giả nhanh chóng thu hút chú ý và bàn luận trên mạng xã hội. Một số luồng ý kiến cho rằng cô tinh ý phát hiện khán giả chưa nói xong để kịp thời nhắc nhở đồng nghiệp. Song cũng có luồng ý kiến khác cho rằng cách nhắc nhở của bà xã Anh Đức chưa thực sự tinh tế, có thể làm đồng nghiệp rơi vào tình huống xấu hổ trước mặt khán giả.

Họ cho rằng Anh Phạm có thể nhắc khéo Yên Đan bằng một số cử chỉ, thay vì nói lớn trước mặt nhiều người. "Tinh tế phần mình thôi chứ làm người ta sượng kìa", "Thấy tội cho Yên Đan", "Yên Đan chen vô nói cũng không hẳn là vô duyên vì có thể là nối tiếp câu chuyện của khán giả, còn Anh Phạm làm vậy là vô duyên"... là một số bình luận trái chiều của dân mạng.

Giữa những tranh luận, Anh Phạm không đưa ra phản hồi.

Anh Phạm (tên đầy đủ Phạm Quỳnh Anh) sinh năm 1999. Cô kết hôn với Anh Đức vào tháng 9/2024, tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM, với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp.

Thời gian qua, Anh Phạm góp mặt trong nhiều dự án phim như Hoa hậu giang hồ, Chuyện ma gần nhà, Mai, Thám tử Kiên… Gần nhất, cô xuất hiện trong Ốc mượn hồn, đóng chung Quốc Trường, Tiểu Vy và Yên Đan. Phim vừa mở bán một số suất chiếu đặc biệt thăm dò phản ứng khán giả, trước khi chính thức công chiếu từ 5/6.

Hoàng Nhi

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

    Phạm Quỳnh Anh là một nữ ca sĩ, diễn viên. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Những ca khúc của Phạm Quỳnh Anh hầu hết dành cho giới trẻ, mang giai điệu buồn, tiêu biểu như Không Đau Vì Quá Đau, Càng Xa Càng Nhớ, Bụi Bay Vào Mắt, Người Dưng Ngược Lối,...

    • Ngày sinh: 24/8/1984
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Ca khúc: Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Người dưng ngược lối, Càng xa càng nhớ,...

