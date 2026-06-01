Sydney Sweeney gợi cảm bên bạn trai

  • Thứ hai, 1/6/2026 09:39 (GMT+7)
Sydney Sweeney gây bàn tán khi xuất hiện gợi cảm bên bạn trai Scooter Braun. Nữ diễn viên diện váy đen xẻ sâu, khoe vóc dáng nổi bật trong buổi hẹn hò.

Theo Daily Mail, tối 30/5, Sydney Sweeney được nhìn thấy đi chơi cùng bạn trai Scooter Braun tại New York, trước thềm tập cuối mùa ba của Euphoria lên sóng.

Nữ diễn viên 28 tuổi gây chú ý với chiếc váy đen xẻ sâu, ôm sát phần eo, tôn vóc dáng đồng hồ cát. Cô phối trang phục cùng giày cao gót Louboutin và túi xách nhỏ màu đen. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, khi người hâm mộ khen ngợi sự quyến rũ và phong cách tự tin của cô trong buổi hẹn hò.

Trong khi đó, Scooter Brau đi bên cạnh nắm tay bạn gái, mặc bộ vest đen đồng điệu, tạo nên hình ảnh ăn ý và thanh lịch của cặp đôi. Lần xuất hiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi anh chia sẻ trên podcast Second Thought về sự ủng hộ với những cảnh táo bạo của Sydney trong Euphoria.

Sydney Sweeney anh 1

Hình ảnh Sydney Sweeney bên bạn trai. Ảnh: GC.

Trong chương trình, Scooter Braun không trực tiếp nhắc tên Sydney Sweeney nhưng úp mở rằng anh là người hâm mộ “màn thể hiện đáng kinh ngạc” của một nữ diễn viên. “Tôi thiên vị, tôi thích điều đó. Tôi nghĩ đã có một màn trình diễn đáng kinh ngạc từ một nữ diễn viên nào đó”, Braun nói, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với công việc diễn xuất của bạn gái.

Những chia sẻ của Braun xuất hiện trong bối cảnh Sydney Sweeney đang gây tranh luận vì tuyến truyện của nhân vật Cassie trong mùa ba Euphoria. Ở mùa này, nhân vật do cô đảm nhận được xây dựng là một người sáng tạo nội dung người lớn. Một số tập phim có nhiều cảnh táo bạo, trong đó có cảnh Cassie gần như khỏa thân và tương tác với một con trăn vàng.

Theo Page Six, một nguồn tin thân cận cho biết Scooter Braun “hoàn toàn không có vấn đề gì” với các cảnh quay gợi cảm của Sydney Sweeney trong Euphoria, cũng như những lựa chọn nghề nghiệp của cô với tư cách diễn viên. Nguồn tin nói thêm rằng Braun hiểu đó là một phần công việc và tôn trọng sự tận tâm của Sydney dành cho nghề diễn.

Sydney Sweeney anh 2

Euphoria của Sydney Sweeney gây tranh cãi dữ dội. Ảnh: HBO.

Trong khi đó, Euphoria mùa ba đang chịu nhiều chỉ trích. Nhà sáng tạo Sam Levinson bị một bộ phận khán giả cho rằng đã xây dựng tuyến truyện của Cassie theo hướng “hạ thấp phẩm giá” nhân vật.

Trước đó, Sydney Sweeney từng chia sẻ với The Independent vào năm 2022 rằng cô không cảm thấy bị ép buộc khi thực hiện các cảnh khỏa thân. Nữ diễn viên cũng cho biết Sam Levinson luôn tiếp nhận phản hồi từ cô trong quá trình làm việc.

Dù vậy, phản ứng dành cho mùa ba Euphoria không tích cực như hai mùa trước. Trên Rotten Tomatoes, mùa ba hiện chỉ đạt 40% điểm “rotten”, thấp hơn đáng kể so với mùa một và mùa hai, lần lượt đạt 80% và 78% điểm “fresh”.

Minh An

