Tình trạng của Britney Spears

Britney Spears chia sẻ sau một năm biến động, cô trải qua nhiều vấn đề cảm xúc và tìm niềm vui trong bếp. Hiện cô khỏe mạnh và tích cực hướng tới tương lai.

Theo Page Six, trong một bài đăng dài trên Instagram, giọng ca Oops!... I Did It Again gọi quãng thời gian vừa qua là là một năm khá thú vị và nói về thói quen mới. “Tôi có rất nhiều vấn đề cảm xúc xuất hiện trong căn bếp. Tôi không biết vì sao… Có lẽ đó thường là nơi cả gia đình cùng tụ họp để ăn mừng, cầu nguyện và nấu ăn”, Britney Spears viết.

Britney Spears bất ổn nhiều năm qua. Ảnh: @britneyspears.

Trong bài đăng, Spears kể có lần cô vẽ suốt đêm và tạo ra một chiếc đèn kính màu. Tác phẩm ấy mang lại cho cô “cảm giác bình yên nhất” và được đặt trong bếp suốt ba tháng.

“Tôi hiểu đó chỉ là một chiếc đèn hỏng với những mảnh kính vỡ được ghép lại bằng cách nào đó để tạo ra ánh sáng. Nhưng tôi nhận ra mình muốn vào bếp sau nhiều năm không muốn làm điều đó. Tôi thấy hào hứng khi vào bếp lúc nửa đêm để ăn ngũ cốc hoặc đồ ăn vặt… một điều rất nhẹ nhàng và độc nhất đối với tôi”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng cho biết cô “chưa bao giờ làm nhiều món thủ công đến vậy” và tìm thấy niềm vui trong nghệ thuật.

Những chia sẻ mới của Britney Spears được đăng tải hơn hai tháng sau vụ cô bị bắt vì DUI vào ngày 4/3 tại hạt Ventura, California. Trước đó, nữ ca sĩ bị cáo buộc lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và không vượt qua bài kiểm tra của cảnh sát. Spears khi đó nói rằng cô chỉ uống một ly mimosa trong ngày.

Hình ảnh Britney Spears bị bắt vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Ảnh: GC.

Một tháng sau vụ việc, Britney Spears tự nguyện vào cơ sở cai nghiện. Sau khi rời cơ sở vào cuối tháng 4, nguồn tin thân cận cho biết nữ ca sĩ đang làm rất tốt. “Cô ấy khỏe mạnh, hạnh phúc, cảm thấy rất tích cực và hào hứng để bắt đầu lại. Việc cai nghiện là cơ hội tốt để cô ấy lấy lại sự cân bằng”, nguồn tin nói với Page Six.

Theo Page Six, Britney Spears dự kiến sẽ hoàn thành khóa học về rượu kéo dài ba tháng và chịu một năm quản chế không chính thức. Một nguồn tin khác cho biết, sau khi rời cơ sở cai nghiện, Britney Spears đang “hướng tới một tương lai tươi sáng”, đồng thời tiếp tục tham gia tư vấn từ xa.