Vai trò của Hải Tú trong MV của Sơn Tùng M-TP

  • Thứ bảy, 30/5/2026 05:09 (GMT+7)
Sau thời gian kín tiếng, Hải Tú gây chú ý khi xuất hiện trong phần credit MV mới của Sơn Tùng M-TP. Vai trò của cô trong dự án nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán.

Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Sơn Tùng M-TP và Hải Tú vẫn là chủ đề gây bàn tán. Từ sau khi trở thành nữ diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment, Hải Tú không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật. Ngoài lần xuất hiện trong MV Chúng ta của hiện tại, cô khá kín tiếng, ít tham gia sự kiện giải trí.

Song mới đây, vai trò của nữ người mẫu trong dự án Come My Way của Sơn Tùng M-TP nhận được sự quan tâm lớn. Cụ thể, trong phần credit của MV, cái tên Emma Lê xuất hiện ở vị trí Project & Artist Manager. Đây là chi tiết nhanh chóng được khán giả chú ý, bởi Emma Lê được cho là tên gọi từng gắn với Hải Tú trong thời gian cô hoạt động với vai trò người mẫu.

Hải Tú được cho giữ vị trí Project & Artist Manager trong Come My Way. Ảnh: @haitu, @sontungmtp.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cái tên Emma Le xuất hiện trong credit sản phẩm của Sơn Tùng M-TP. Trước đó, trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau ra mắt tháng 6/2024, Emma Le cũng được ghi nhận với vai trò Project Manager.

Project & Artist Manager có thể hiểu là vị trí vừa quản lý dự án, vừa hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm. Người đảm nhận vai trò này thường đứng giữa nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất, theo sát các khâu từ lên ý tưởng, ghi hình, hậu kỳ đến phát hành, nhằm đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ và đúng hình ảnh mà nghệ sĩ muốn xây dựng.

Việc cái tên Emma Lê tiếp tục xuất hiện trong dự án mới của Sơn Tùng M-TP khiến công chúng quan tâm đến vai trò thật sự của Hải Tú tại M-TP Entertainment. Dù vậy, hiện tại, nữ người mẫu chưa có chia sẻ chính thức nào liên quan đến công việc của mình trong MV Come My Way.

Thời gian qua, nữ diễn viên không hoạt động nhiều trên mạng xã hội. Gần như mỗi tháng cô chỉ đăng hình một lần, tần suất ít hơn hẳn những người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, các bài đăng của cô vẫn thu hút sự chú ý với lượt tương tác lớn.

Hải Tú sống khá kín tiếng thời gian gần đây. Ảnh: @haitu.

Đầu tháng 7/2025, Hải Tú vướng ồn ào liên quan đến loạt ảnh nhạy cảm. Thời điểm đó, loạt ảnh được cho là của Hải Tú, chụp tại studio, đăng tải vào tháng 7/2018 bất ngờ lan truyền. Trong bộ hình, người mẫu chụp nude với nhiều màn tạo dáng được cho là nhạy cảm. Hải Tú và công ty quản lý giữ im lặng, không liên tiếng về loạt hình.

Hải Tú và chuyện tình cảm với Sơn Tùng cũng liên tục gây ồn ào dù hai người luôn giữ im lặng. Giữa năm 2025, Hải Tú đăng vlog du lịch biển. Hải Tú bị cho là ẩn ý cùng đi du lịch với Sơn Tùng. Bởi chỉ vài ngày trước đó, Sơn Tùng cũng đăng ảnh ở biển. Khán giả cho rằng Hải Tú dường như đang muốn tiết lộ chuyện tình cảm của cô với nam ca sĩ sinh năm 1994.

Minh An

Sơn Tùng Sơn Tùng M-TP Hải Tú ca sĩ giải trí

  • Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)
