Cuộc sống của JustaTee và Trâm Anh hiện tại

JustaTee và Trâm Anh đón con thứ 3 cách đây không lâu. Hiện tại, họ dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, JustaTee chia sẻ loạt ảnh ghi lại cuộc sống đời thường với bà xã Trâm Anh. Qua loạt ảnh, hai người cùng nhau đạp xe, đi du lịch, chơi tennis hoặc cùng các con chơi bóng bàn…

Vợ chồng JustaTee cùng nhau đạp xe. Ảnh: FBNV.

Cuối tháng 3 vừa qua, vợ chồng JustaTee chào đón con thứ ba. Sau khi sinh em bé, Trâm Anh nhanh chóng quay trở lại nhịp sống thường ngày và tiếp tục duy trì các hoạt động cá nhân. Mới đây, cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên sân pickleball chỉ vài tháng sau sinh.

Trước đó, hồi tháng 2, vợ chồng JustaTee từng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì loạt động thái được cho là bất thường. Cụ thể, cư dân mạng phát hiện Trâm Anh bỏ theo dõi chồng trên Instagram, trong khi JustaTee vẫn giữ theo dõi vợ.

Đáng chú ý, trên tài khoản cá nhân của hot girl, nhiều hình ảnh có sự xuất hiện của JustaTee cũng biến mất. Trâm Anh chỉ giữ lại những khoảnh khắc liên quan đến các con. Tuy nhiên, ở Facebook cá nhân, những bức ảnh chụp cùng chồng vẫn được cô giữ nguyên.

Cùng thời điểm đó, Trâm Anh liên tục đăng tải một số dòng trạng thái mang tâm trạng buồn trên Threads. Một trong những chia sẻ gây chú ý là: “Tại sao ai cũng có thể bắt nạt được tôi”.

Tuy nhiên, sau đó hai người đều có những động thái ngầm phủ định các lời đồn đoán.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng JustaTee. Ảnh: FBNV.

JustaTee tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1990. Anh là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Vpop với loạt ca khúc quen thuộc như Người lạ nơi cuối con đường, Imma Heartbreaker, Forever Alone, Đã lỡ yêu em nhiều, Thằng điên, Vì yêu cứ đâm đầu hay Đi về nhà.

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc cho nhiều chương trình đình đám như Anh trai "say hi", Em xinh "say hi" và Rap Việt.

JustaTee và Trâm Anh kết hôn vào năm 2018 sau khoảng 5 năm hẹn hò. Cùng năm, cả hai đón con gái đầu lòng tên thân mật là Cici. Đến năm 2021, gia đình nhỏ tiếp tục chào đón con trai thứ hai tên Mino.