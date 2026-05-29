Phim có Ngọc Trinh rời rạp

  • Thứ sáu, 29/5/2026 21:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khoảng 3 tuần ra rạp, "Thẩm mỹ viện âm phủ" dự kiến khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 12,6 tỷ đồng.

Kết thúc ngày 29/5, Thẩm mỹ viện âm phủ sẽ khép lại hành trình phòng vé. Tính đến hiện tại, đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chỉ thu về khoảng 12,6 tỷ đồng, con số chắc chắn để lại khoản lỗ không nhỏ cho nhà đầu tư.

Với số suất chiếu ít ỏi và doanh thu nhỏ giọt trong thời gian qua, Thẩm mỹ viện âm phủ chỉ trụ rạp khoảng 3 tuần, một khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Những ngày cuối, phim gần như không kiếm được tiền. Trong 29/5, tác phẩm chỉ bán được một vé trên tổng cộng 2 suất chiếu.

Ngọc Trinh trong Thẩm mỹ viện âm phủ.

Từ ngày 6/5, khi mở bán các suất chiếu đặc biệt, Thẩm mỹ viện âm phủ đã sớm chìm nghỉm tại phòng vé. Doanh thu của phim tăng chậm ngay từ những ngày đầu, khó tạo đà lan tỏa. Khởi đầu kém thuận lợi khiến phim bị hạn chế suất chiếu, kéo theo hiệu suất phòng vé liên tục sụt giảm.

Thẩm mỹ viện âm phủ xoay quanh câu chuyện về Thanh (Ngọc Trinh), một bác sĩ trẻ có tay nghề giỏi nhưng đứng trước biến cố lớn khi bạn trai gặp tai nạn, rơi vào hôn mê.

Để có tiền trang trải ca phẫu thuật cho người yêu, Thanh nhận lời làm việc tại một thẩm mỹ viện biệt lập do bà Xuân điều hành. Đây là nơi chỉ phục vụ những khách hàng đặc biệt, nằm giữa không gian heo hút và luôn bao phủ bởi bầu không khí u ám. Từ khi đặt chân đến đây, Thanh liên tục chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ, dần phát hiện phía sau vẻ ngoài sang trọng của thẩm mỹ viện là những bí mật rùng rợn.

Phim gây tranh luận về kịch bản và diễn xuất.

Phim có tiền đề khá hấp dẫn khi khai thác nỗi ám ảnh về sắc đẹp, tuổi trẻ và sự đánh đổi của con người trong hành trình tìm kiếm ngoại hình hoàn hảo. Tuy nhiên, ý tưởng này chưa được triển khai đủ thuyết phục. Kịch bản thiếu chặt chẽ, động cơ nhân vật mờ nhạt, nhiều tình tiết bị sắp đặt và chưa có lời giải thích rõ ràng. Vì vậy, càng về sau, câu chuyện càng mất đi sức hút, không tạo được cảm giác hồi hộp cần có của một phim kinh dị.

Diễn xuất cũng là điểm gây tranh luận. Ngọc Trinh chưa tạo được chiều sâu cho vai Thanh, trong khi Xuân Lan dù có vẻ ngoài phù hợp với nhân vật bí ẩn nhưng chưa đủ sức nặng ở các phân đoạn tâm lý. Yếu tố kinh dị của phim chủ yếu dựa vào tiếng động lớn và những cảnh hù dọa bất ngờ, thay vì xây dựng nỗi sợ từ tình huống và tâm lý nhân vật.

Thuận Minh

