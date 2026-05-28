Kim Kardashian và ngôi sao F1 Lewis Hamilton ngày càng mặn nồng

Kim Kardashian và Lewis Hamilton công khai xuất hiện cùng gia đình và các con. Mối quan hệ của cặp sao được cho ngày càng nghiêm túc sau gần 5 tháng hẹn hò.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton được cho là vừa có bước tiến lớn trong mối quan hệ, khi ngôi sao F1 dành thời gian thân thiết bên các con của cô trong tuần này tại Los Angeles. Buổi tối còn có sự hiện diện của gia đình Kardashian và mẹ Hamilton, Carmen Larbalestier, thể hiện mức độ nghiêm túc trong mối quan hệ.

Trong những hình ảnh được ghi lại, Hamilton ôm cậu con trai cả Saint, trong khi Kim nắm tay các con Chicago, và Psalm. Con gái lớn North, 12 tuổi, không tham dự buổi ăn tối.

Lewis Hamilton xuất hiện cùng gia đình Kim Kardashian. Ảnh: Backgird.

Kim Kardashian nổi bật với chân váy bút chì ôm sát phối cùng áo khoác xám dáng lửng và giày cao gót quai mảnh, khoe vóc dáng gợi cảm quen thuộc. Lewis Hamilton chọn bộ tracksuit trắng thoải mái cho buổi tối. Mẹ của Kim là Kris Jenner, 70 tuổi, cũng góp mặt với áo khoác da màu đen.

Cặp đôi vốn là bạn bè hơn một thập kỷ trước khi hẹn hò từ tháng 12/2025. Họ công khai chuyện tình tại Super Bowl 2026 và sau đó chính thức xác nhận trên Instagram. Truyền thông quốc tế từng ghi lại khoảnh khắc khóa môi đầu tiên khi cả hai bơi ở Thái Bình Dương gần nhà Kim tại Malibu. Gần đây, họ xuất hiện cùng nhau tại lễ hội Coachella ở California, đứng sát sân khấu trong màn biểu diễn của Justin Bieber.

Nguồn tin cho biết mối quan hệ của Kim và Hamilton khá “mãnh liệt” và gia đình Kardashian đặc biệt yêu mến tay đua người Anh. Tháng trước, Kim thực hiện chuyến bay khứ hồi dài 11.000 dặm từ Los Angeles tới London chỉ để dành 24 giờ bên Hamilton.

Cặp đôi đã là bạn bè nhiều năm trước khi bước vào mối quan hệ hẹn hò. Ảnh: Shutterstock .

Kim Kardashian (sinh 1980) là nhân vật truyền thông, người mẫu, doanh nhân và ngôi sao truyền hình Mỹ. Cô nổi tiếng từ reality show Keeping Up with the Kardashians (2007) và là nhà sáng lập thương hiệu SKIMS cùng nhiều sản phẩm mỹ phẩm. Kim cũng tham gia hoạt động xã hội, vận động cải cách tư pháp và hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu trên mạng xã hội.

Sau cuộc ly hôn với Kanye West vào tháng 11/2022, Kardashian được cho là nhận nhiều sự ủng hộ khi bắt đầu mối quan hệ mới. Trước Hamilton, Kim Kardashian từng hẹn hò diễn viên Pete Davidson từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022. Vào tháng 9/2023, Kardashian và Odell Beckham Jr. xuất hiện thân mật với nhau.

Lewis Hamilton (sinh 1985) là tay đua F1 người Anh, bảy lần vô địch thế giới, nắm giữ nhiều kỷ lục Grand Prix. Anh bắt đầu từ các giải kart và F1 từ 2007, nổi bật trên đường đua và các hoạt động ngoài thể thao như thời trang, sản xuất phim F1. Hamilton từng được phong tước hiệp sĩ tại Anh nhờ đóng góp thể thao xuất sắc.