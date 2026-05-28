Con dâu của tỷ phú nhà LVMH mang thai lần 6

Natalia Vodianova xác nhận mang thai con thứ 6 ở tuổi 44. Đây là con chung thứ ba của siêu mẫu với Antoine Arnault.

Natalia Vodianova đang chuẩn bị làm mẹ lần thứ sáu. Theo People, siêu mẫu 44 tuổi xác nhận tin vui thông qua Vogue France khi xuất hiện trên trang bìa số mới nhất của tạp chí trong chiếc váy mini màu xanh, để lộ bụng bầu.

Hình ảnh Natalia Vodianova trên Vogue France. Ảnh: @voguefrance.

Trên Instagram, Vogue France chia sẻ rằng vào đầu năm nay, giữa hai show diễn thời trang, Natalia Vodianova đã tâm sự với tạp chí về việc cô đang mang thai. “Đứa con thứ sáu của cô ấy, ở tuổi 44. Tôi lập tức biết rằng cô ấy phải là gương mặt trang bìa mùa hè của chúng tôi”, tờ này viết.

Đây sẽ là người con thứ ba của Natalia Vodianova với chồng Antoine Arnault. Trước đó, cặp đôi đã có hai con chung. Ngoài ra, siêu mẫu Nga còn có ba người con lớn từ cuộc hôn nhân trước với chồng cũ Justin Portman.

Natalia Vodianova và Antoine Arnault kết hôn vào tháng 6/2020 tại Paris. Trước khi về chung nhà, cả hai từng gặp nhau trong buổi chụp chiến dịch Louis Vuitton năm 2008. Đến tháng 1/2020, Vodianova thông báo đính hôn với Arnault trên Instagram bằng bức ảnh chụp cùng anh bên bờ biển, trong đó cô khoe chiếc nhẫn kim cương hình quả lê.

Antoine Arnault là doanh nhân Pháp, từng giữ vị trí CEO Berluti. Anh là con trai của Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Trong một cuộc phỏng vấn với W Magazine năm 2017, Antoine từng nói mối quan hệ với Natalia giống như “một chuyến tàu lượn tuyệt vời” ngay từ những buổi hẹn đầu tiên. Anh cũng nhớ lại lần đầu gặp siêu mẫu trong chiến dịch Louis Vuitton năm 2008 và cho biết cô có “một thứ hào quang” rất khó gọi tên.

Hình ảnh Natalia Vodianova và chồng. Ảnh: @Natalia.

Trong khi đó, Natalia Vodianova là một trong những siêu mẫu Nga nổi tiếng nhất thế giới, được biết đến với biệt danh “Supernova”. Bên cạnh sự nghiệp thời trang, cô còn hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện, đặc biệt thông qua Naked Heart Foundation, tổ chức hỗ trợ trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin Natalia Vodianova mang thai con thứ sáu nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, không chỉ bởi cô tiếp tục làm mẹ ở tuổi 44, mà còn vì gia đình nhỏ của cô gắn với một trong những đế chế xa xỉ quyền lực nhất thế giới.