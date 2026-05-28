Jessica Alba say đắm bạn trai kém 12 tuổi

Jessica Alba và bạn trai kém 12 tuổi Danny Ramirez đi nghỉ tại Miami, tình cảm ngày càng gắn bó.

Nữ diễn viên Jessica Alba cùng bạn trai kém 12 tuổi Danny Ramirez tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi có nhiều cử chỉ tình tứ tại Miami Beach, Florida, Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Memorial Day.

Theo hình ảnh do TMZ đăng tải, cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm công khai. Jessica Alba xuất hiện với bộ bikini họa tiết da ngựa vằn kết hợp khăn choàng trắng và kính mát, khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi 45. Trong khi đó, Danny Ramirez diện trang phục đơn giản.

Hình ảnh Jessica Alba bên Danny Ramirez. Ảnh: Backgird.

TMZ mô tả hai diễn viên là “một trong những đôi tình nhân nóng bỏng của Hollywood hiện tại”. Miami được cho là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của Jessica Alba và Danny Ramirez khi trước đó cả hai cũng từng bị bắt gặp tận hưởng kỳ nghỉ tại đây hồi tháng 2.

Jessica Alba và Danny Ramirez bắt đầu vướng tin hẹn hò từ giữa năm 2025. Theo truyền thông quốc tế, lần đầu hai người bị phát hiện xuất hiện cùng nhau là trong chuyến du lịch Cancun, Mexico hồi tháng 7/2025. Không lâu sau đó, họ tiếp tục bị bắt gặp hôn nhau trong chuyến đi London, Anh.

Mối quan hệ mới của Jessica Alba nhận được nhiều sự quan tâm vì diễn ra không lâu sau khi cô chia tay chồng cũ là nhà sản xuất phim Cash Warren. Tháng 1/2025, nữ diễn viên xác nhận ly hôn sau gần 17 năm chung sống.

Trong tuyên bố đăng trên Instagram khi đó, Jessica Alba cho biết cô và chồng cũ “sẽ tiếp tục bước tiếp với tình yêu, sự tử tế và tôn trọng dành cho nhau”, đồng thời nhấn mạnh ba người con vẫn là ưu tiên lớn nhất của cả hai.

Jessica Alba và Cash Warren kết hôn năm 2008, có ba người con gồm Honor, Haven và Hayes. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ hòa thuận. Trong cuộc phỏng vấn với TMZ hồi năm ngoái, Cash Warren từng chia sẻ anh “vui cho” hạnh phúc của vợ cũ.

Jessica Alba sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 13 trong Camp Nowhere, tiếp theo là The Secret World of Alex Mack và nổi tiếng ở tuổi 19 với vai diễn chính trong loạt phim truyền hình Dark Angel (2000-2002). Sau đó, cô tham gia hàng loạt dự án nổi tiếng khác, chẳng hạn Fantastic Four, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Good Luck Chuck, The Eye, Valentine's Day, Little Fockers...