Tranh cãi mặt mộc của Hương Giang bị chấm 5 điểm

  • Thứ năm, 28/5/2026 09:36 (GMT+7)
Trong phần thi mặt mộc tại đêm bán kết 1 của MGI All Stars tối 27/5, Hương Giang nhận điểm 5 từ giám khảo Omar. Kết quả này gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Tối 27/5, đêm bán kết 1 của MGI All Stars được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi gồm trình diễn trang phục dạ hội và thử thách mặt mộc.

Tại phần thi dạ hội, Hương Giang gây ấn tượng với chiếc váy đính kết hoa 3D bằng chất liệu pha lê/acrylic, tạo hiệu ứng bắt mắt. Cô nhận được số điểm khá cao từ dàn giám khảo, lần lượt là 8,5 (Osmel); 10 (Jojo); 9,8 (Abena); 9,2 (Isabella); 9,5 (Omar); 9,3 (Natalie); 8,5 (Lupita); 8,5 (PSI).

Hương Giang tại phần thi mặt mộc.

Bước sang phần thử thách mặt mộc, các thí sinh phải trình diễn với gương mặt không trang điểm. Ở phần thi này, Hương Giang lựa chọn đầm ngắn quyến rũ với chất liệu bán xuyên thấu, đính kết đá lấp lánh. Cô để kiểu tóc xõa tự nhiên, nở nụ cười khi bắt đầu màn catwalk.

Song, bảng điểm của dàn giám khảo dành cho người đẹp lại có sự phân hóa rõ rệt, cụ thể là: 7 (Osmel); 9,8 (Jojo); 10 (Abena); 9,2 (Isabella); 5 (Omar); 8,7 (Natalie); 8 (Lupita), 7 (PSI).

Kết quả này nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng hâm mộ sắc đẹp. Khán giả bày tỏ thắc mắc khi giám khảo Omar chỉ chấm mặt mộc của Hương Giang 5 điểm, tức thấp bằng một nửa số điểm chấm của giám khảo Abena (10).

Không ít luồng ý kiến cho rằng điểm số 5 là quá khắt khe. Họ chỉ ra Hương Giang có gương mặt tươi tắn, đường nét hài hòa và làn da khá mịn màng.

Số điểm của dàn giám khảo dành cho Hương Giang.

"Không hiểu tiêu chí của giám khảo là gì, mặt mộc vậy là đẹp rồi", "Làn da đẹp, đường nét cũng thanh tú vậy mà chấm chỉ được 5 điểm là vô lý", "Không rõ tiêu chí là gì mà chấm như vậy", "5 điểm khắt khe quá"... là một số bình luận của khán giả.

Không riêng Hương Giang, phần thi mặt mộc của MGI All Stars gây nhiều tranh cãi khi số điểm của nhiều thí sinh được cho là không hợp lý. Đại diện Lào - Minnie Minladar Aengmany - thậm chí bị giám khảo Omar chấm 1 điểm. Ngoài ra, một số thí sinh vẫn để lộ gương mặt chưa tẩy sạch trang điểm khiến kết quả đánh giá được cho là chưa công bằng.

Sau khi kết quả đánh giá trên gây tranh cãi trên mạng xã hội, giám khảo Omar vừa có động thái lên tiếng.

"Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với những điểm số mà tôi đã đưa ra. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là một quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày 30. Những điểm số của tôi trong tối nay, ngày mai và đêm chung kết phải nhất quán với các tiêu chuẩn tôi đã áp dụng trong quá khứ và sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai. Đây không phải là một quyết định mang tính thời điểm. Công chúng sẽ ghi nhớ, so sánh và mong đợi sự nhất quán", Omar chia sẻ.

