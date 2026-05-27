Ngọc Hân khoe sắc vóc bên dàn người đẹp

Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Thanh Hương xuất hiện tại triển lãm 'Nét họa áo ta' ở Hà Nội. Chương trình do NTK Cao Minh Tiến tổ chức.

Triển lãm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, kéo dài từ 26/5-2/6. Theo BTC, “Nét họa áo ta” không chỉ đơn thuần là một triển lãm thời trang, mà còn là hành trình kể chuyện về bản sắc Việt bằng ngôn ngữ của thời trang, nghệ thuật và ký ức văn hóa.

NTK Cao Minh Tiến giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - một trong những di sản nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Những hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống dân gian như các biểu tượng truyền thống, bảng màu đặc trưng cùng tinh thần vui tươi của tranh Đông Hồ được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Cao Minh Tiến trình diễn bộ sưu tập.

Bên cạnh đó, Cao Minh Tiến cũng ra mắt cuốn sách ảnh về áo dài Việt Nam. Cuốn sách ghi lại quá trình hình thành của áo dài - từ những nét phác thảo đầu tiên, công đoạn lên rập, cắt may cho đến khi hoàn thiện các chi tiết.

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Hân mang đến bộ sưu tập áo dài được phát triển từ đề tài tốt nghiệp chương trình thạc sĩ của cô, lấy cảm hứng từ những hoa văn, họa tiết chạm khắc trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Qua từng phom dáng, đường nét, bộ sưu tập tái hiện vẻ đẹp giao thoa giữa tri thức, di sản và thời trang.

Triển lãm còn có sự tham gia của NTK Chế Quyết Tiến cùng các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Chế Quyết Tiến mang đến một không gian trưng bày với những thiết kế mini được thể hiện trên các ma-nơ-canh thu nhỏ như búp bê. Nổi bật trong đó là thiết kế sắc hồng mang âm hưởng văn hóa hầu đồng, từng được Hòa Minzy trình diễn trong sản phẩm âm nhạc gần đây.

Ngọc Hân cùng MC Mỹ Lan có mặt tại triển lãm áo dài.

Sự kiện khai trương triển lãm có sự tham gia của diễn viên Tú Oanh, diễn viên Thanh Hương, ca sĩ Đoàn Thúy Trang, Sao mai Nguyễn Thu Hằng, ca sĩ Tuấn Cry, rapper Double 2T, MC Phí Linh, MC Mỹ Lan... Thông qua triển lãm, BTC bày tỏ mong muốn gửi đi thông điệp “Áo dài dành cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi và những người yêu văn hóa Việt”.