Phần phim điện ảnh "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" phiên bản mới đang gây sốt rạp Việt, với tốc độ kiếm tiền nhanh chóng mặt.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, doanh thu Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45) chạm mốc 100 tỷ đồng vào tối 25/5. Tác phẩm giữ vị trí top 1 trên bảng tổng sắp phòng vé, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Việc Doraemon thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần công chiếu xác lập kỷ lục mới cho thương hiệu, tốc độ kiếm tiền vượt cả những phần phim trước đó như Doraemon Movie 43 hay Doraemon Movie 44 (thu 100 tỷ sau 10 ngày phát hành). Ngoài ra, tác phẩm cũng trở thành phim quốc tế ăn khách nhất rạp Việt năm 2026 tính tới hiện tại.

Tuần này, bom tấn hoạt hình Nhật Bản hầu như không gặp trở ngại khi loạt phim mới ra rạp ít khả năng cạnh tranh. Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển dự kiến tiếp tục "một mình một đường" trên cuộc đua phòng vé. Việc chinh phục mốc doanh thu 200 tỷ là hoàn toàn trong tầm tay.

Trước khi làm mưa làm gió ở rạp Việt, bộ phim cũng từng gây sốt tại quê nhà. Ngay từ cuối tuần mở màn, phim đã dắt túi gần 800 triệu yên, nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần. Không dừng lại ở đó, tác phẩm tiếp tục duy trì sức hút ổn định khi liên tục góp mặt trong top 3 phim ăn khách nhất trong tháng 3/2026.

Đáng chú ý, từ tuần công chiếu thứ 4 đến tuần thứ 6, bộ phim liên tiếp giữ vị trí số 1 doanh thu tuần. Sau 52 ngày ra mắt, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển đã thu hút hơn 3,18 triệu lượt khán giả, đạt doanh thu gần 4 tỷ yên. Thành tích phòng vé ấn tượng củng cố vị thế của Doraemon như một trong những thương hiệu hoạt hình có sức hút ổn định nhất tại thị trường Nhật Bản.