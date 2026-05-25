Bách Buquen đang gây sốt là ai?

Tài khoản sở hữu 685 triệu lượt theo dõi của Instagram mới đây gây xôn xao khi đăng tải đoạn video ngắn về Bách Buquen - nam người mẫu kiêm influencer Pháp gốc Việt. Đoạn video ghi lại hành trình một ngày đầy bận rộn của ngôi sao 21 tuổi tại Cannes. Đây là lần thứ 2 liên tiếp người mẫu trẻ xuất hiện với tư cách khách mời V.I.P tại liên hoan phim danh giá này.

Bách Buquen xuất hiện đầy thần thái khi tham dự Cannes trong 3 outfit khẳng định cá tính bản thân. Những thước phim về người mẫu trẻ tại Cannes nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận. Dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước diện mạo điển trai cùng gu thời trang ấn tượng của ngôi sao gốc Việt.

Bách Buquen sinh năm 2006, mang dòng máu lai Việt - Pháp. Trước khi trở thành một hiện tượng trong giới thời trang, làm đẹp, Bách nổi lên là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Tại đây, anh chia sẻ các video dạy trang điểm hay đu trend nhảy nhót, hát nhép và thu hút lượng người xem khủng.

Bách gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp phi giới tính và gu thời trang đầy sự biến hóa, táo bạo, đôi khi phá vỡ khuôn mẫu truyền thống. Blazer form rộng, sơ mi oversized hay áo thun với màu sắc, họa tiết phong phú là những lựa chọn hàng đầu trong tủ đồ của ngôi sao sinh năm 2006.

Danh tiếng Bách Buquen vang xa sau khi anh chia sẻ những video hướng dẫn trang điểm và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Những xu hướng make-up mới mới và tinh thần tự tin phá bỏ giới hạn, định kiến giới giúp Bách thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.

Năm 2025, anh chính thức chuyển đến New York để theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Bách Buquen nhanh chóng lọt vào mắt nhiều thương hiệu, nhà thiết kế danh tiếng.

Ở tuổi 21, Bách Buquen tỏa sáng rực rỡ và được biết tới là một người mẫu, KOL về làm đẹp, thời trang thành công. Tài khoản mạng xã hội của anh thu hút gần 5 triệu lượt theo dõi, với lượng tương tác khủng trong mỗi bài đăng.

