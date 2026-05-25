Shakira chưa muốn hẹn hò sau 'cú sốc' từ Piqué

Shakira cho biết hiện chưa có ý định hẹn hò sau biến cố chia tay Gerard Piqué. Nữ ca sĩ ưu tiên các con, sự nghiệp và thời gian cho bản thân.

Shakira cho biết hiện tại cô không còn thời gian và không gian cho chuyện tình cảm, sau giai đoạn đổ vỡ với cựu danh thủ Gerard Piqué. Nữ ca sĩ Colombia mô tả thời điểm gia đình tan vỡ là “khoảnh khắc đen tối nhất” trong cuộc đời.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với The Times, Shakira hiếm hoi nhắc lại biến cố tình cảm sau khi chia tay Gerard Piqué. Giọng ca Hips Don’t Lie cho biết sự tan vỡ của mối quan hệ kéo dài 11 năm đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô, đặc biệt khi sự việc xảy ra cùng thời điểm cha cô, ông William Mebarak, phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng sau một cú ngã.

“Tôi đã sống qua khoảnh khắc đen tối nhất, khi chứng kiến gia đình mình tan rã. Đó là gia đình mà tôi từng mơ sẽ gìn giữ mãi mãi”, Shakira chia sẻ.

Dù trải qua nhiều đau đớn, nữ ca sĩ cho rằng biến cố này giúp cô trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cô nói bản thân đã học được rằng con người luôn có khả năng phục hồi tinh thần, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Ở thời điểm hiện tại, Shakira khẳng định cô không có ý định hẹn hò. Nữ ca sĩ cho biết cuộc sống của cô đang ưu tiên cho hai con trai, sự nghiệp và khoảng thời gian dành cho chính mình.

“Hiện tại tôi không có chuyện tình cảm nào cả. Cuộc sống của tôi không còn không gian hay thời gian cho điều đó. Tôi đang có quá nhiều việc phải lo. Các con là ưu tiên của tôi, sau đó là sự nghiệp. Kỳ lạ là tôi đang yêu sự nghiệp của mình hơn bao giờ hết. Tôi cũng tận hưởng khoảng thời gian ở một mình”, cô nói.

Shakira và Gerard Piqué gặp nhau vào năm 2010 khi quay MV Waka Waka, ca khúc chính thức của FIFA World Cup năm đó. Sau đó, họ trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí và thể thao quốc tế. Cả hai có chung hai con trai, Milan và Sasha, trước khi xác nhận chia tay vào tháng 6/2022.

Sau khi cặp đôi đường ai nấy đi, nhiều tin đồn cho rằng Piqué không chung thủy trong thời gian còn bên Shakira. Cựu cầu thủ Barcelona đã phủ nhận cáo buộc này. Tuy nhiên, Shakira từng nhắc đến cảm giác bị phản bội trong cuộc phỏng vấn với People en Español. Cô nói: “Mọi chuyện xảy ra cùng một lúc, mái ấm của tôi sụp đổ. Tôi biết qua báo chí rằng mình đã bị phản bội trong lúc cha tôi đang ở phòng chăm sóc đặc biệt”.

Theo một số nguồn tin thân cận với Gerard Piqué, cựu cầu thủ này không biết chuyện chia tay cho đến khi Shakira đưa ra thông báo công khai trên Instagram. Khi đó, nữ ca sĩ viết: “Chúng tôi rất tiếc phải xác nhận rằng chúng tôi đang chia tay. Vì lợi ích của các con, những người luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi, chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của các con. Cảm ơn sự thấu hiểu của mọi người”.