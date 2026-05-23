Cuộc sống độc thân của Lý Nhược Đồng ở tuổi 60

Lý Nhược Đồng đáp trả ý kiến cho rằng “không kết hôn, không sinh con là cuộc đời không trọn vẹn”. Ở tuổi gần 60, cô gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, săn chắc, lối sống kỷ luật.

Theo Sohu, tại một sự kiện mới đây, Lý Nhược Đồng xuất hiện với phong thái trẻ trung, giữ hình ảnh gọn gàng và năng động, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Nữ diễn viên sau đó cũng có những chia sẻ về cuộc sống thời gian gần đây.

Cụ thể, trước quan điểm phụ nữ "không kết hôn, không sinh con thì cuộc đời không trọn vẹn”, nữ diễn viên cho biết cô đang có cuộc sống đầy đủ và ý nghĩa, và không cảm thấy cần phải dùng hôn nhân hay con cái để chứng minh điều gì. “Tôi muốn đi con đường thuộc về riêng mình, không cần ai định nghĩa thay", cô chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, điều khiến cô cảm thấy viên mãn hiện tại là được làm công việc yêu thích, giữ gìn sức khỏe và duy trì trạng thái tinh thần bình an, tự do. Cô cho biết: “Với tôi, đó chính là sự trọn vẹn”.

Lý Nhược Đồng tại một sự kiện gần đây. Ảnh: Sohu.

Hiện tại, Lý Nhược Đồng có cuộc sống ổn định và khá bận rộn với nhiều hoạt động như đóng phim, tập luyện thể thao, viết lách và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nữ diễn viên sinh năm 1966 từng trải qua một mối tình kéo dài hơn 10 năm nhưng không đi đến hôn nhân và hiện lựa chọn cuộc sống độc thân.

Ở tuổi gần 60, Lý Nhược Đồng vẫn thường xuyên gây chú ý mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hoặc trong các video đời thường khi duy trì hình ảnh trẻ trung, săn chắc và giàu năng lượng. Nhiều hình ảnh ghi lại cho thấy nữ diễn viên sở hữu vóc dáng gọn gàng, vòng eo thon và cơ thể săn chắc, đặc biệt là khi diện các trang phục ôm dáng hoặc trang phục thể thao, tôn rõ đường nét hình thể.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Lý Nhược Đồng còn được nhận xét có thần thái tươi tắn, gương mặt ít dấu hiệu tuổi tác và phong cách xuất hiện linh hoạt, từ đời thường năng động đến sự kiện trang nhã.

Theo truyền thông, để duy trì vóc dáng này, nữ diễn viên duy trì thói quen tập luyện cường độ cao trong nhiều năm, kết hợp giữa gym, yoga và các bài tập sức bền. Cô cũng theo đuổi lối sống kỷ luật với chế độ ăn uống kiểm soát và sinh hoạt điều độ.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, bước chân vào giới giải trí từ năm 1990, ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng… Suốt nhiều năm qua, cô vẫn được mệnh danh “Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh”.