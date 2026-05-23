Jessie J chiến thắng ung thư

Ca sĩ Jessie J xác nhận đã chiến thắng ung thư vú sau gần một năm điều trị. Nữ ca sĩ bật khóc nhiều giờ khi nhận kết quả không còn tế bào ung thư trong cơ thể.

Ca sĩ Jessie J thông báo đã chiến thắng ung thư sau gần một năm điều trị. Trên trang cá nhân, giọng ca người Anh cho biết cô vừa nhận kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ và được xác nhận không còn tế bào ung thư trong cơ thể.

“Tôi đã khóc suốt nhiều giờ rồi mới cảm thấy như mình thật sự thở được lần đầu tiên sau một năm”, Jessie J chia sẻ.

Nữ ca sĩ 38 tuổi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô có mặt tại bệnh viện để thực hiện chụp MRI. Trong video, Jessie J thừa nhận bản thân rất lo lắng trước khi nhận kết quả kiểm tra. “Tôi quay lại để kiểm tra thường niên. Thật lòng mà nói, tôi đang sợ chết khiếp. Họ nói lần này không cần tiêm thuốc cản quang nhưng nhìn cái kim truyền trên tay thì tôi nghĩ là có đấy”, cô nói.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ ca sĩ nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ khán giả lẫn đồng nghiệp.

Jessie J xúc động khi biết kết quả đã chiến thắng ung thư. Ảnh: @JessieJ.

Jessie J, tên thật Jessica Ellen Cornish, từng công khai mắc ung thư vú giai đoạn đầu vào năm 2025. Tháng 6 cùng năm, cô trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực nhằm ngăn bệnh tiến triển. Sau ca mổ, nữ ca sĩ phải tạm hoãn nhiều kế hoạch biểu diễn để tập trung điều trị và hồi phục sức khỏe. Không lâu sau đó, cô tiếp tục thông báo cần thực hiện thêm một ca phẫu thuật khác, khiến lịch lưu diễn bị dời lại.

Trong suốt hành trình chống chọi bệnh tật, Jessie J nhiều lần chia sẻ thẳng thắn về những áp lực tâm lý mà cô phải đối mặt. Tại lễ trao giải Music Industry Trust Awards, nữ ca sĩ cho biết biến cố sức khỏe đã làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn sống của cô.

“Năm nay đã thay đổi cả thế giới của tôi. Thay đổi góc nhìn của tôi, thay đổi những điều tôi chọn để chiến đấu. Khi cái chết gõ cửa và bạn buộc phải đối diện với nó, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa”, cô nói.

Cuối năm 2025, Jessie J từng đăng tải hình ảnh bật khóc trên mạng xã hội và thừa nhận rơi vào trạng thái tinh thần tồi tệ sau nhiều tháng liên tục làm việc và điều trị. Dù vậy, nữ ca sĩ cho biết cô lựa chọn đối diện cảm xúc thay vì che giấu sự mệt mỏi phía sau vẻ ngoài tích cực.