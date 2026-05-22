Không nhận ra 'người phụ nữ đẹp nhất 2025'

Demi Moore gây bất ngờ tại Liên hoan phim Cannes 2026 khi xuất hiện với mái tóc lob xoăn bồng bềnh, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh quen thuộc.

Theo People, tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, nữ diễn viên Demi Moore xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, khiến người hâm mộ bất ngờ. Mái tóc dài quen thuộc của cô đã được thay bằng kiểu lob chạm vai xoăn bồng bềnh, tạo phong cách trẻ trung và thời thượng.

Demi Moore bước lên thảm đỏ trong chiếc váy dạ hội màu xanh sapphire, có chi tiết nơ bản lớn và phần đuôi váy ngắn, do thương hiệu Self-Portrait thiết kế riêng. Bộ váy được chế tác tại xưởng London dưới bàn tay của nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo Han Chong. Nữ diễn viên kết hợp trang phục với vòng cổ nổi bật và giày sling-back màu đen, tạo tổng thể thanh lịch, hiện đại và sang trọng.

Kiểu tóc lob mới được rẽ ngôi lệch, tạo xoăn bồng bềnh, chỉ vừa chạm vai, mang đến diện mạo hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh quen thuộc. Trước đó, hồi đầu năm tại Tuần lễ Thời trang Milan, Demi Moore cũng gây bất ngờ với kiểu tóc bob ngắn, kết hợp trang phục da mang phong cách mạnh mẽ, hiện đại. Kiểu tóc này do nhà tạo mẫu nổi tiếng Dimitris Giannetos thực hiện.

Hình ảnh khác lạ, trẻ trung hơn của Demi Moore. Ảnh: WireImage, @dimitrishair.

Tại Cannes, Demi Moore tham dự buổi công chiếu phim La Bola Negra. Cô cũng đang chuẩn bị ra mắt bộ phim I Love Boosters vào ngày 22/5 và góp mặt trong loạt phim truyền hình Landman trên Paramount+.

Trước đó, vào tháng 4/2025, tạp chí People công bố danh hiệu Người phụ nữ đẹp nhất năm. Nữ diễn viên kỳ cựu Demi Moore, ở tuổi 62, chính là gương mặt được vinh danh.

Trong bài phỏng vấn trang bìa, minh tinh Hollywood chia sẻ cô đang cảm thấy thoải mái với chính bản thân mình hơn bao giờ hết. “Tự do lớn nhất tôi tìm thấy chính là việc chấp nhận con người mình như hiện tại. Không chỉ là những điều tôi thích, mà là toàn bộ - cả những điểm không hoàn hảo”, nữ diễn viên trải lòng.

Demi Moore nói thêm rằng sau tất cả những gì đã trải qua, cô ngày càng biết ơn cơ thể mình, bao gồm cả việc sinh và nuôi ba người con gái: Rumer, Scout và Tallulah.

Demi Moore sinh năm 1962, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những minh tinh hàng đầu của Hollywood trong thập kỷ kế tiếp. Moore từng là biểu tượng của thế hệ “Brat Pack” – nhóm diễn viên trẻ nổi bật trong các bộ phim tuổi teen đình đám của Hollywood thập niên 80. Demi Moore cũng được xem là một trong những nữ diễn viên tiên phong trong việc phá vỡ định kiến giới trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood.