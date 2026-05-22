Tiếc cho 'mỹ nhân đẹp nhất năm 2026'

Với “Mother Mary”, Anne Hathaway có một màn trình diễn ấn tượng và cũng đầy phức tạp. Song, việc sa vào lời thoại dày đặc, hình ảnh lập dị, khiến tác phẩm khó tiếp cận khán giả.

Sau quãng thời gian hoạt động nghệ thuật khá thầm lặng, Anne Hathaway trở lại mạnh mẽ trong năm 2026 với năm dự án lần lượt ra mắt. Hai tuần sau khi chào khán giả Việt bằng phim hài The Devil Wears Prada 2, nữ diễn viên tiếp tục gặp lại người xem qua tác phẩm Mother Mary - một dự án pha trộn giữa thriller (ly kỳ), tâm lý và nhạc kịch.

Mother Mary xoay quanh Mary (Anne Hathaway), nữ ca sĩ nhạc pop đang đứng trên đỉnh cao danh vọng. Sau một tai nạn sân khấu đẩy Mary vào khủng hoảng, cô quyết định tái xuất trong sự ngóng chờ của người hâm mộ. Song, trước đêm diễn vài ngày, khi nhận ra bộ trang phục cho buổi diễn sắp tới không phù hợp, cô vượt đường xa đến gặp Sam Anselm (Michaela Coel) - một nhà thiết kế tài ba, thân thiết với Mary nhưng cả hai đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Cuộc gặp gỡ của hai người bạn sau một thập kỷ đã thổi bùng lên nhiều bí ẩn kinh hoàng.

Anne Hathaway đột phá trong thể loại mới

So với vai diễn trong The Devil Wears Prada 2, nhân vật Mary trong Mother Mary đòi hỏi kỹ năng diễn xuất nhiều hơn từ Anne Hathaway. Mary được đạo diễn David Lowery xây dựng dựa trên hình mẫu của những ngôi sao nhạc pop hàng đầu hiện nay, đồng thời thêm thắt nhiều sắc thái tâm lý phức tạp.

Suốt 112 phút, nữ diễn viên mang đến màn trình diễn bùng nổ, vừa tỏa ra hào quang ngôi sao, vừa lột tả trần trụi nội tâm nhân vật qua những câu thoại dài, trúc trắc, đồng thời biểu diễn hình thể đầy điêu luyện. Ở một cảnh nhảy không nhạc, Anne gây kinh ngạc bởi động tác chắc chắn, mạnh mẽ, khắc họa được sự tổn thương to lớn và sự suy kiệt trong tinh thần mà nhân vật đang gặp phải.

Anne Hathaway trong Mother Mary.

Với cách kể chuyện đan xen giữa những cuộc đối thoại ở hiện tại và các màn trình diễn trên sân khấu, Mother Mary vạch ra rõ sự đối lập của Mary ở hai phiên bản: vừa là một cô gái tuyệt vọng, đang trên bờ vực suy sụp tinh thần trong đời thực, nhưng cũng vừa là một biểu tượng văn hóa đầy quyền lực, bí ẩn, giàu sức hút trên sân khấu.

Sau Les Misérables từng giúp Anne Hathaway đoạt được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, Mother Mary đã mang đến cho nữ diễn viên sinh năm 1982 một vai diễn khai thác được nhiều khía cạnh mới trong diễn xuất, tạo nên màn trình diễn hừng hực sức nóng ẩn dưới vẻ ngoài tĩnh lặng.

Song hành với Anne Hathaway, Michaela Coel cũng tạo được dấu ấn với người xem qua cách cô hóa thân thành nhà thiết kế Sam Anselm bí ẩn. Trái với sự mong manh của Mary, Sam luôn mang theo đôi mắt sắc bén và rực lửa.

Michaela biến chuyển tâm lý nhân vật uyển chuyển từ nụ cười ấm áp sang ánh nhìn bản lĩnh. Lối thoại của nữ diễn viên điềm tĩnh, chậm rãi nhưng cách nhấn nhá giàu sức nặng, như thôi miên bạn diễn và cả khán giả vào thế giới nội tâm của Sam.

So với Anne Hathaway, Michaela Coel có phần nổi bật hơn, một phần nhờ kịch bản khai thác câu chuyện của Sam rõ nét hơn, tạo nhiều đất cho nữ diễn viên thể hiện năng lực diễn xuất. Song, sự tương tác của cả hai vẫn hài hòa, làm bật được hai cá thể đầy bản năng, gai góc. Có thể nói, màn trình diễn của Anne Hathaway và Michaela Coel chính là điểm sáng nhất của Mother Mary.

Qua sự dẫn dắt của hai nhân vật bằng lời thoại đơn thuần, người xem cảm nhận được câu chuyện nền của cả hai, đồng thời là cách những tổn thương quá khứ đã tác động đến họ ở hiện tại.

Là sao hạng A, Mary chịu nhiều áp lực bởi danh vọng và khát khao giữ vững vị thế vốn có. Cô buộc phải che giấu sự mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần bằng các bản nhạc mang năng lượng mạnh, dồn dập cùng những màn trình diễn hoành tráng. Qua đó, phim mô tả gánh nặng tâm lý lớn dần theo danh tiếng của ngôi sao trong guồng quay khắc nghiệt của Hollywood.

Bên cạnh đó, qua nhân vật Sam, Mother Mary cho thấy mặt trái của văn hóa thần tượng, nơi luôn tồn tại những người hâm mộ mù quáng. Khởi đầu là người hâm mộ của Mary, Sam đầu tư nhiều tâm sức dõi theo cô, thậm chí tôn sùng Mary như một biểu tượng. Nhưng rồi, khi nhận ra Mary không như mình mong đợi, Sam đoạn tuyệt mọi cách tiếp cận với người cô thần tượng và ôm mãi vết thương trong lòng suốt nhiều năm.

Phim ế ẩm, chỉ kiếm được 240 triệu đồng sau một tuần ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Tính thể nghiệm xa cách đại chúng

Không chỉ dùng thoại, Mother Mary còn thể hiện ý nghĩa của phim qua hàng loạt biểu tượng và ẩn ý trong từng câu thoại. Song, cách cài cắm này lại khiến bộ phim trở nên xa cách với khán giả đại chúng, buộc người xem phải tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi nhớ và phân tích các chi tiết đang diễn ra trên màn ảnh.

Sau nửa đầu dẫn đề có phần chậm chạp, phim làm khán giả mất kiên nhẫn bởi nửa sau dần thiên về tính thể nghiệm, nơi lời thoại dần nhường chỗ cho những khung hình ma mị, ảo mộng và các hình ảnh có phần lập dị.

Cách tác phẩm truyền tải số lượng lời thoại dày đặc với câu từ ẩn dụ cùng số lượng biểu tượng quá nhiều tạo cảm giác tổng thể phim bị nhồi nhét, khó hiểu và thiếu chiều sâu, thậm chí có phần nhàm chán. Về cuối, Mother Mary càng sa vào khai thác câu chuyện bi thương, bi đát, càng làm phim lê thê hơn.

Việc mối quan hệ giữa Mary và Sam không được làm rõ ngay từ đầu cũng tạo cảm giác mơ hồ cho khán giả trong quá trình theo dõi câu chuyện. Cách bộ phim liên tục lặp lại những cuộc đối thoại dài cũng làm người xem mất đi sự tập trung.

Qua lời kể của nhân vật, các tình huống được thể hiện và sắp xếp rời rạc, thiếu điểm nhấn. Ở nửa cuối phim, cách phô bày hàng loạt biểu tượng tạo cảm giác khoa trương, trống rỗng và có phần thừa thãi. Nếu đạo diễn David Lowery xử lý tác phẩm gọn gàng hơn, bộ phim sẽ dễ chạm đến công chúng hơn.

Mother Mary mang nhiều yếu tố thể nghiệm phức tạp.

Mother Mary đánh dấu sự mới mẻ của Anne Hathaway khi nữ diễn viên dấn thân vào một dự án mang tính thử nghiệm cao sau hàng loạt dự án thiên về hài - tình cảm. Dù vậy, sự rối rắm và chậm chạp trong cách phát triển của bộ phim lại làm tác phẩm trở nên xa cách với khán giả đại chúng.

Và cũng từ đó, những người hâm mộ nữ diễn viên đành phải chờ những tác phẩm còn lại trong năm để thấy Anne Hathaway trở lại phong độ vốn có.