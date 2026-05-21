Phan Đinh Tùng giữa vụ tranh chấp ca khúc hơn 300 triệu view

Giữa năm 2025, Phan Đinh Tùng nhập viện cấp cứu do đau đầu, chóng mặt và chảy máu tai, phải thực hiện phẫu thuật vá lỗ thủng màng nhĩ tai trái kéo dài khoảng 3 tiếng. Sau ca mổ, nam ca sĩ nghỉ ngơi và theo dõi tại nhà, mất khoảng 1,5 tháng để hồi phục hoàn toàn. Phan Đinh Tùng nói về nguyên nhân bị thủng màng nhĩ: “Khi đi bơi thì Tùng nhét nút bịt tai để chống nước. Nhưng hôm đó, tôi nhét quá sâu và chặt. Đến lúc lấy ra thì lại bất cẩn rút mạnh quá dẫn đến áp suất lớn làm thủng màng nhĩ”.