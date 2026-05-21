Phan Đinh Tùng giữa vụ tranh chấp ca khúc hơn 300 triệu view

Mới đây, Phan Đinh Tùng vừa công khai việc đang xảy ra tranh chấp với một số cá nhân và tổ chức liên quan đến ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật và năm album: Hạt Nhân, Tùng Chung, Tùng Thuận, Tùng Phong và Tùng Teen. Vấn đề tranh chấp bao gồm quyền sở hữu tác phẩm, quyền khai thác thương mại và phân chia doanh thu trên các nền tảng nhạc số quốc tế.
Phan Đinh Tùng cho biết trong quá trình giải quyết, một số quyền sở hữu trí tuệ đã được khôi phục, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Anh nhiều lần trao đổi thiện chí với các bên, mong tìm ra hướng giải quyết công bằng và hợp pháp. Hiện doanh thu liên quan đang được tạm giữ chờ phán quyết từ cơ quan có thẩm quyền.
“Trong trường hợp các vấn đề tồn đọng tiếp tục không đạt được hướng giải quyết phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại các cơ quan có thẩm quyền”, phía nam ca sĩ cho biết.
Gần đây, Phan Đinh Tùng ra mắt MV Happy New Year, hợp tác cùng rapper GDucky, với mong muốn tạo nên ca khúc có sức sống lâu dài giống Khúc hát mừng sinh nhật. Bản phối kết hợp dàn nhạc giao hưởng, nhấn mạnh sự hào hùng và phấn khởi. Song, âm nhạc của ca khúc được nhận xét chưa hấp dẫn và thiếu mới mẻ; phần rap của GDucky cũng không hòa hợp tổng thể. Sau gần 3 tháng, lượt xem MV chỉ đạt khoảng 250.000 lượt, không tạo được hiệu ứng tích cực như kỳ vọng ban đầu.
Giữa năm 2025, Phan Đinh Tùng nhập viện cấp cứu do đau đầu, chóng mặt và chảy máu tai, phải thực hiện phẫu thuật vá lỗ thủng màng nhĩ tai trái kéo dài khoảng 3 tiếng. Sau ca mổ, nam ca sĩ nghỉ ngơi và theo dõi tại nhà, mất khoảng 1,5 tháng để hồi phục hoàn toàn. Phan Đinh Tùng nói về nguyên nhân bị thủng màng nhĩ: “Khi đi bơi thì Tùng nhét nút bịt tai để chống nước. Nhưng hôm đó, tôi nhét quá sâu và chặt. Đến lúc lấy ra thì lại bất cẩn rút mạnh quá dẫn đến áp suất lớn làm thủng màng nhĩ”.
Vào cuối năm 2025, Phan Đinh Tùng tiếp tục nhập viện cấp cứu ngay trước thời điểm diễn ra show diễn cá nhân, nguyên nhân do kiệt sức sau khoảng thời gian lịch trình bận rộn. Nam ca sĩ cho biết đã quyết định giữ bí mật để khán giả yên tâm, chỉ công khai sau khi show kết thúc. Đây là lần nhập viện thứ hai trong năm, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của giọng ca này.
Những năm qua, sự nghiệp của Phan Đinh Tùng trải qua nhiều thăng trầm. Dù vẫn được nhớ đến qua các bản hit quen thuộc, nam ca sĩ không còn duy trì sức hút như giai đoạn trước. Tuy nhiên, việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai giúp anh được khán giả chú ý trở lại, đồng thời tạo thêm động lực để ra mắt sản phẩm mới. Sau chương trình, Phan Đinh Tùng được nhận xét năng nổ hơn trong hoạt động nghệ thuật.
Phan Đinh Tùng là nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng từ những năm 2000 tại Việt Nam, từng là thành viên của nhóm MTV trước khi tách ra hoạt động solo. Anh được khán giả biết đến qua chất giọng mạnh mẽ, phong cách biểu diễn ấn tượng và ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật. Phan Đinh Tùng cũng được đánh giá là một trong những giọng ca có ảnh hưởng trong dòng nhạc pop - rock Việt, ghi dấu ấn với nhiều thế hệ người yêu nhạc.
