Sơn Ngọc Minh trước khi bị bắt

Công an TP. HCM vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số này có ca sĩ Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990), cựu thành viên nhóm V.Music. Ảnh: Công an cung cấp.
Trước khi bị khởi tố và tạm giam, Sơn Ngọc Minh từng là một gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt. Anh được nhiều người biết đến từ những năm 2010 khi là thành viên của V.Music - một trong những nhóm nhạc được yêu thích thời điểm đó nhờ phong cách trẻ trung và nhiều ca khúc ballad nhẹ nhàng. V.Music nổi tiếng với các ca khúc Xinh tươi Việt Nam, Việt Nam ngày mới, Ký ức anh và em, Quê hương tôi…
Sơn Ngọc Minh từng gây ấn tượng bởi ngoại hình thư sinh, gương mặt sáng và khả năng làm việc đa năng. Bên cạnh việc ca hát, anh thường được giao nhiệm vụ thiết kế hình ảnh, album và poster cho nhóm.
Sau khi V.Music tan rã vào năm 2014, Sơn Ngọc Minh tiếp tục theo đuổi con đường solo. Anh từng phát hành nhiều single như Đi tìm tình yêu, Anh muốn yêu em lần nữa, Không thể quên em, song không còn tạo được dấu ấn như thời điểm trước, sự nghiệp có phần đi xuống. Bên cạnh âm nhạc, anh cũng tham gia một số dự án phim ảnh và chương trình truyền hình; trong đó có vai diễn trong Biết chết liền (2013) và phim truyền hình Mười bảy tuổi rưỡi.
Những năm gần đây, Sơn Ngọc Minh vẫn duy trì hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do. Anh tham gia biểu diễn tại các sự kiện giải trí nhỏ, ra mắt sản phẩm âm nhạc cá nhân, đồng thờ livestream và giao lưu với khán giả. Dù vậy, sự nghiệp nghệ thuật của nam nghệ sĩ có thể xem là tương đối mờ nhạt.
Bên cạnh hoạt động ca hát, Sơn Ngọc Minh còn tham gia một số công việc liên quan đến nghệ thuật, trong đó có việc đảm nhận mảng hình ảnh cho một studio cưới. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh và chia sẻ cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, bài đăng gần nhất được ghi nhận là vào tháng 3/2026. Sau thời điểm này, Sơn Ngọc Minh gần như không còn xuất hiện.
