Bi Rain bị chỉ trích

Bi Rain bày tỏ sự oan ức khi bị hiểu lầm. Ông xã Kim Tae Hee khẳng định vẫn chăm sóc các con nhưng thời gian qua liên tục phải đối mặt với sự nghi ngờ, chỉ trích.

Ngày 20/5, tờ Sports Chosun đưa tin Bi Rain lên tiếng về việc vợ bật khóc khi nói về áp lực nuôi con. Xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block, ca sĩ kiêm diễn viên Rain gây chú ý khi lần đầu chia sẻ chi tiết hơn về cuộc sống gia đình với vợ là nữ diễn viên Kim Tae Hee cùng những áp lực trong vai trò làm cha mẹ.

Trong tập phát sóng ngày 20/5 của chương trình do Yoo Jae Suk dẫn dắt, nam ca sĩ nhắc lại việc Kim Tae Hee từng rơi nước mắt trong một tập của chương trình. Theo Rain, đoạn video sau đó bị cắt thành clip ngắn và lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người hiểu lầm anh không phụ giúp vợ chăm sóc con cái.

Bi Rain trong chương trình You Quiz on the Block. Ảnh: Sports Chosun.

“Chúng tôi đã ôm nhau cùng xem chương trình. Tôi thậm chí khen cô ấy làm rất tốt. Tuy nhiên, đoạn phỏng vấn sau đó bị cắt ngang ở cảnh Tae Hee nói về áp lực nuôi dạy con, che miệng rồi bật khóc. Nhưng sau đó, chỉ mỗi cảnh đó được lan truyền nên tôi nhận vô số cuộc gọi. Mọi người hỏi có phải tôi không giúp cô ấy chăm con hay không”, Rain chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy khá oan ức vì thực tế bản thân đảm nhận phần lớn việc đưa đón con đi học hàng ngày. Nam nghệ sĩ cũng hài hước than thở rằng các con thường tìm mẹ nhiều hơn tìm bố.

Rain cho biết thêm vì Kim Tae Hee là người khá trầm tính nên anh thường cố gắng tạo không khí sôi động trong nhà bằng cách nói nhiều và pha trò. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng hài hước tiết lộ đôi lúc mọi người xung quanh lại khuyên anh nên im lặng bớt.

Kim Tae Hee bật khóc nói về áp lực của việc nuôi dạy con.

Trước đó, trong một tập của chương trình Yoo Quiz On The Block, Kim Tae Hee bật khóc khi nói về áp lực trong quá trình nuôi dạy 2 con. Nữ diễn viên thừa nhận cô từng rất căng thẳng vì vấn đề này. Nhưng hiện tại, các con đã lớn nên ngôi sao Hàn Quốc cảm thấy thoải mái hơn.

Rain và Kim Tae Hee kết hôn vào 2017 và hiện có hai con gái. Trong nhiều năm qua, cặp đôi luôn được xem là một trong những gia đình nổi tiếng kín tiếng và bền vững của showbiz Hàn Quốc.