Nữ diễn viên ly thân chồng thiếu gia Singha

Tối 16/5, tờ Thairath đưa tin nữ diễn viên Mind Lapassalan Jiravechsoontornkul lên tiếng xin lỗi đồng thời thông báo tạm ly thân chồng là thiếu gia gia tộc Singha Pi Scott.

"Tôi thành thật xin lỗi về những hành động và sự hiểu lầm của tôi trong sự việc vừa qua. Nó đã gây ra thiệt hại và thất vọng cho nhiều người, đặc biệt là Psi Scott. Tôi cảm thấy có lỗi và hối tiếc vì để tình hình leo thang đến mức này", Mind Lapassalan cho biết.

Cô khẳng định chưa từng được nghe đoạn ghi âm của chồng và em trai trong suốt thời gian 2 người yêu nhau. Do đó, cô đau lòng với những gì Psi Scott đã phải đối diện. “Từ giờ trở đi, tôi sẽ tạm ly thân với chồng để tự nhìn nhận bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần”, cô nói.

Mind Lapassalan Jiravechsoontornkul thông báo ly thân chồng. Ảnh: Thairath.

Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, đồng nghiệp và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này. Theo Mind Lapassalan, đồng nghiệp chỉ muốn ủng hộ cô mà không hề biết toàn bộ câu chuyện.

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến gia tộc Singha gây xôn xao dư luận Thái Lan. Pi Scott - chồng của diễn viên Mind Lapassalan - bị em trai là Siranudh Scott (biệt danh Psi) tố quấy rối suốt nhiều năm. Theo Psi Scott, gia đình biết chuyện nhưng bênh vực người anh trai, thậm chí kiện Psi để đòi lại tài sản thừa kế.

Ngày 13/5, Pi Scott lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định thông tin em trai đưa ra là sai sự thật. Video này được Pi Scott đăng tải thông qua trang cá nhân của vợ. Nhiều ngôi sao Thái Lan như Baifern Pimchanok, Tay Tawan, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, Aom Sushar Manaying… nhấn thích bài đăng dẫn đến họ bị chỉ trích dữ dội.

Cùng thời điểm, Mind Lapassalan cũng thông qua trang cá nhân tuyên bố khởi kiện những người đã phỉ báng gia đình cô. Tuy nhiên, sau đó, Psi Scott tung thêm đoạn ghi âm với nội dung gây sốc giữa anh và anh trai anh.