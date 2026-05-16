Ngọc Huyền ở hiện tại

  • Thứ bảy, 16/5/2026 14:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngọc Huyền trở lại với vai diễn có màu sắc khá khác biệt so với những dự án trước đây. Cô sắp góp mặt trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Ngọc Huyền sắp trở lại màn ảnh nhỏ với dự án Dưới ô cửa sáng đèn. Trong đó cô đảm nhận vai Ngọc Vân - nhân vật có tính cách hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây của nữ diễn viên. Theo giới thiệu từ ê-kíp, Ngọc Vân là cô gái sống phông bạt, thích màu mè và thường xuyên đẩy gia đình vào cảnh nợ nần, rắc rối. Đây được xem là dạng vai gai góc, nhiều khuyết điểm hơn so với những nhân vật ngây thơ, trong trẻo Ngọc Huyền từng thể hiện trên màn ảnh.
Một trong những chi tiết gây chú ý của phim là cảnh hôn giữa Ngọc Huyền và Du Ka (vai Lê Viết Bằng). Theo chia sẻ từ hai diễn viên, cảnh hôn môi ban đầu không có trong kịch bản. Tuy nhiên, sau đề xuất của đạo diễn Trịnh Lê Phong, cả hai đồng ý thực hiện vì cho rằng chi tiết này giúp bộ phim trẻ trung và thú vị hơn. Khi được hỏi về phản ứng của chồng về cảnh quay thân mật, Ngọc Huyền cho biết chính cô mới là người áp lực và ngại ngùng. Nữ diễn viên nói ông xã rất thấu hiểu cho công việc của vợ.

Trước Dưới ô cửa sáng đèn, Ngọc Huyền từng gây chú ý khi đảm nhận vai Xuân trong Dịu dàng màu nắng phát sóng hồi tháng 6/2025. Nhân vật Xuân là cô gái non nớt, ngây thơ và rơi vào cảnh nợ nần sau khi bị bạn bè lừa gạt.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình cảm của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tháng 1/2024, Ngọc Huyền tổ chức lễ cưới với Duy Minh tại Hà Nội. Ông xã của cô sinh năm 2000, từng du học Australia và là cháu trai của Chí Trung. Nữ diễn viên cho biết chồng là người chín chắn, trưởng thành dù nhỏ tuổi hơn cô. Cả hai quen nhau qua mạng xã hội trước khi tiến tới hôn nhân.

Sinh năm 1999, Ngọc Huyền được khán giả biết tới rộng rãi qua vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Món quà của cha và trở thành gương mặt triển vọng của phim truyền hình miền Bắc.

Trước khi theo đuổi diễn xuất, Ngọc Huyền hoạt động với vai trò người mẫu ảnh. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân có lợi thế ngoại hình và sự tự tin, nhưng để tiến bộ, cô luôn cố gắng học hỏi từ các tiền bối và đồng nghiệp trong nghề.

Minh Hạo

Ảnh: FBNV

Ngọc Huyền Du Ka

