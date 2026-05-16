Ca sĩ bolero Quang Lập là ai?

Nam ca sĩ Quang Lập chuyên về dòng nhạc bolero và là chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Bộ Công an vừa thông báo Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Một trong 5 vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời. Bị can Diệp Văn Lập (nghệ danh Quang Lập), chủ Trung tâm Giọng ca để đời, bị khởi tố.

Ca sĩ Quang Lập. Ảnh: FBNV.

Sinh năm 1978 tại An Giang, Quang Lập theo đuổi dòng nhạc bolero. Anh hoạt động từ những năm cuối thập niên 2010. Ca sĩ này có giọng hát trầm ấm với lối thể hiện trữ tình, tự sự, cảm xúc thay vì đặt nặng kỹ thuật.

Ca sĩ này thành lập kênh YouTube cách đây 3 năm và có hơn 1,3 triệu lượt theo dõi. Kênh này đăng video liên tục, hầu hết là các sản phẩm ghi lại tiết mục biểu diễn của Quang Lập ở các sân khấu. Video mới nhất trên kênh này được đăng tải cách đây 2 ngày.

Nhiều video trên kênh này đạt lượt xem lớn. Trong đó, video Thư tình em gái do Quang Lập song ca cùng Thu Hường đạt 62 triệu lượt xem sau 3 năm phát hành, tiếp đó là Mùa xuân đó có em đạt 28 triệu lượt hay Lá thư đô thị có 15 triệu lượt xem tính tới 16/5.

Quang Lập được biết đến qua các ca khúc như Về đâu mái tóc người thương, Đêm buồn tỉnh lẻ, Sầu tím thiệp hồng, Thành phố buồn, Nhật ký đời tôi… Ngoài việc ca hát, Quang Lập cũng sáng tác, sản xuất âm nhạc…

Trung tâm Giọng ca để đời do Quang Lập thành lập nằm ở TP.HCM, chuyên tổ chức các show diễn bolero. Trung tâm này ra đời vào khoảng 2023 với mục tiêu là nơi chia sẻ tình yêu với âm nhạc trữ tình. Quang Lập từng chia sẻ các thành viên của trung tâm này chủ yếu sống bằng nghề khác, chứ không phải ca hát.

Giọng ca để đời là nơi nhiều ca sĩ bolero như Lâm Minh Thảo, Thúy Hà… biểu diễn. Thời gian qua, trung tâm này vẫn duy trì lượng khán giả ổn định với số lượng ca sĩ thành viên khoảng 15 người.