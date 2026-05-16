Nam diễn viên Hàn Quốc giải nghệ sau khi bị tống tiền, nợ chồng chất

Nam diễn viên Hàn Quốc Jang Dong Joo thông báo rút khỏi ngành giải trí. Cách đây không lâu, anh chia sẻ việc bị hack điện thoại, tống tiền dẫn đến nợ hàng tỷ won.

Ngày 16/5, Star News Korea đưa tin nam diễn viên Hàn Quốc Jang Dong Joo tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí. “Cuối cùng hôm nay, tôi sẽ từ bỏ cuộc sống với tư cách diễn viên. Rời khỏi sân khấu nhưng tôi sẽ không bao giờ quên tấm lòng các bạn dành cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn vì đã yêu mến tôi", Jang Dong Joo chia sẻ.

Theo Jang Dong Joo, trong thời gian làm diễn viên, anh đã nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả. Tất cả khoảnh khắc, cảm xúc trước máy quay đều là khoảng thời gian tỏa sáng nhất trong cuộc đời anh.

“Tôi chân thành cảm ơn các đạo diễn, nhân viên và đồng nghiệp đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi dù tôi còn nhiều thiếu sót. Hơn bất cứ điều gì, nhờ có những người hâm mộ luôn ở bên mà tôi có thể bước đi hạnh phúc đến cùng", anh tiếp tục.

Jang Dong Joo thông báo giải nghệ. Ảnh: Maekyung.

Tuy nhiên, công ty quản lý W bối rối trước tuyên bố giải nghệ đột ngột của Jang Dong Joo. Theo tin tức của Star News, thông báo giải nghệ lần này được nam diễn viên xác nhận mà chưa bàn bạc trước với công ty quản lý.

Một nhân viên của công ty quản lý W nói với Star News: "Chúng tôi phải kiểm tra thông tin. Tôi không biết tại sao cậu ấy đăng tải những bài viết như vậy. Hiện tại, chúng tôi trong tình trạng thận trọng không thể nói điều gì".

Sau đó, Star News tiếp tục liên hệ với Jang Dong Joo. Nam diễn viên cho biết sẽ trao đổi với công ty quản lý. Khi được hỏi có phải do bị hack điện thoại và đe dọa không, anh cho biết: "Sau khi trao đổi với công ty, tôi sẽ nói cho mọi người biết".

Trước đó, vào tháng 11/2018, Jang Dong Joo gây lo lắng khi đột ngột biến mất và chỉ để lại dòng chữ "xin lỗi" cùng màn hình đen trên Instagram.

Vào thời điểm đó, phía công ty quản lý của anh cho biết: "Chúng tôi đã mất liên lạc với Jang Dong Joo".

Tới tháng 1, nam diễn viên chia sẻ việc bị hack điện thoại và tống tiền dẫn đến nợ nần chồng chất hàng tỷ won.

"Tôi đã nhận được những cuộc gọi từ số điện thoại lạ và biết được sự thật là điện thoại của tôi đã bị hack. Tôi đã mượn tiền bằng mọi cách. Gia đình thậm chí bán nhà cho tôi. Tôi vốn đã nợ nần chồng chất, nay lại nảy sinh thêm khoản nợ. Giờ tôi ngồi lên đống nợ", nam diễn viên chia sẻ. Tới tháng 2, anh thông báo ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý W.

Jang Dong Joo ra mắt năm 2012 với vở kịch Giấc mơ đêm hè. Sau đó, anh tham gia các bộ phim truyền hình như School 2017, Revenge Returns, Mr. Kije, I'll Be Your Night, Triger, Handsome Guys... Gần đây, anh gặp gỡ khán giả qua bộ phim truyền hình I'm a Humanity (SBS) kết thúc phát sóng hồi tháng 2.