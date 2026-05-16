Sơn Tùng M-TP cứu nhạc Việt?

Sơn Tùng M-TP đang "nhá hàng" màn trở lại được công chúng chờ đợi suốt thời gian dài vừa qua. Nam ca sĩ vẫn giữ sức hút khủng, thành tâm điểm chỉ nhờ những động thái nhỏ.

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài nhiều tháng, thị trường nhạc Việt đang xuất hiện những tín hiệu cho thấy một chu kỳ sôi động mới sắp bắt đầu. Tâm điểm của sự chú ý lúc này là màn tái xuất được đồn đoán của Sơn Tùng M-TP cùng việc chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức khởi động.

Sơn Tùng sắp trở lại và Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 cũng khởi động. Đó là dấu hiệu cho thấy thị trường âm nhạc Việt sắp sôi động trở lại. Thời gian qua, hàng loạt sản phẩm âm nhạc đã được phát hành, điển hình album mới của HIEUTHUHAI nhưng chưa đủ sức khuấy động để thị trường Vpop bùng nổ.

Sơn Tùng thành tâm điểm

Trong khoảng một năm trở lại đây, Vpop không thiếu sản phẩm mới. Nhiều nghệ sĩ liên tục phát hành album, EP hay MV với quy mô đầu tư lớn. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu một “cú nổ” đủ sức tạo hiệu ứng đại chúng mạnh mẽ như giai đoạn trước.

Sơn Tùng M-TP được kỳ vọng là người tạo nên cú nổ đó.

Đúng 5/5, Sơn Tùng M-TP gây xôn xao cộng đồng mạng khi toàn bộ bài viết trên trang Instagram cá nhân của Sơn Tùng đã đột ngột biến mất. Khi truy cập vào trang cá nhân với hơn 8,3 triệu theo dõi của Sơn Tùng, dòng thông báo: “Chưa có bài viết” xuất hiện. Ảnh đại diện của trang cá nhân này cũng trắng trơn. Trong khi đó, các tài khoản khác của nam ca sĩ trên TikTok hay Facebook vẫn hoạt động bình thường.

Kể từ đó đến nay, giọng ca Chạy ngay đi liên tục là tâm điểm. Anh gần như không bị ảnh hưởng hay “nhấn chìm” bởi hàng loạt ồn ào đang nổ ra ở showbiz Việt, tưởng chừng đã thâu tóm toàn bộ sự chú ý của cộng đồng mạng. Bằng chứng là loạt tương tác khủng dưới các bài đăng của nam ca sĩ.

Sơn Tùng chuẩn bị trở lại với sản phẩm mới và khán giả đang tò mò anh sẽ tung ra ca khúc như thế nào. Ảnh: FBNV.

Hôm 8/5, Sơn Tùng thay ảnh đại diện fanpage thành hình chụp một chiếc mặt nạ. Chỉ động thái đó, nam ca sĩ này đã thu về 566.000 tương tác với hơn 51.000 bình luận. Con số này ở Vpop có lẽ chỉ Sơn Tùng làm được và nó cũng chứng tỏ sức hút của anh lớn đến thế nào.

Tới 11/5, Sơn Tùng đăng tấm ảnh có chữ C được ghép bằng những chiếc mặt nạ bí ẩn. Không cần kèm theo bất cứ thông tin, chia sẻ nào, nam ca sĩ này lại nhận về 582.000 lượt tương tác - một con số khủng.

Cũng theo cách tương tự, một ngày sau đó, anh đăng thêm chữ M và lần này thu về 244.000 lượt tương tác chỉ sau một giờ đăng tải.

Tối 15/5, Sơn Tùng xác nhận trở lại bằng cách đăng tấm ảnh mới. Kèm theo đó là tiêu đề sản phẩm mới Come My Way. Theo nam ca sĩ, dự án được phát hành vào 28/5. Dòng thông báo này lập tức nhận hơn 40.000 lượt tương tác chỉ sau 5 phút.

Những con số trên cho thấy 2 năm Sơn Tùng không ra sản phẩm mới, thị trường nhiều biến động với rất nhiều gương mặt mới xuất hiện nhưng anh vẫn vững vàng ở vị thế hàng đầu của mình. Hai năm biến mất chỉ càng làm cho công chúng mong đợi lần trở lại này của nam ca sĩ hơn bao giờ.

Anh cũng hạn chế tham gia game show hay hoạt động giải trí đại trà, thay vào đó chỉ xuất hiện ở những sự kiện lớn. Chính sự “khan hiếm” ấy khiến mỗi lần tái xuất của Sơn Tùng đều trở thành tâm điểm.

Trong suốt những năm qua, Sơn Tùng xuất hiện không quá nhiều. Anh phát hành ít sản phẩm nhưng đều được đầu tư về hình ảnh. Nam ca sĩ cũng chỉ tham gia biểu diễn ở những sự kiện âm nhạc lớn. Tuy nhiên, giọng ca 32 tuổi vẫn giữ được vị thế là ngôi sao hàng đầu của thị trường nhạc Việt. Anh cũng là ca sĩ có lượng MV đạt hơn 100 triệu lượt xem nhiều nhất Vpop.

Sau thời gian thị trường bị chia nhỏ bởi quá nhiều sản phẩm phát hành liên tục nhưng thiếu điểm nhấn, khán giả có vẻ đang chờ đợi những cái tên đủ sức tạo nên hiệu ứng thật sự mạnh mẽ. Ở hiện tại, hiếm nghệ sĩ nào khiến công chúng tò mò chỉ bằng vài bức ảnh hay một lần “dọn sạch” mạng xã hội như Sơn Tùng M-TP.

Ngoài Sơn Tùng, một màn trở lại khác cũng đang rất được chờ đợi là từ MCK. Hồi tháng 4, nam rapper bất ngờ tung trailer giới thiệu album HVL. Chỉ một video trailer, anh nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, phủ sóng nhiều nền tảng, thu hút hàng triệu lượt xem sau thời gian ngắn. Sức hút của dự án không quá bất ngờ bởi đây là album đánh dấu màn trở lại của MCK sau khoảng 3 năm kể từ thành công của 99%.

Chính vì vậy, khả năng Sơn Tùng và MCK cùng trở lại trong thời gian gần nhau khiến nhiều khán giả kỳ vọng vào một giai đoạn bùng nổ mới của Vpop. Nếu trực tiếp phát hành sản phẩm cùng thời điểm, đây có thể trở thành một trong những “cuộc đụng độ” đáng chú ý nhất thị trường nhạc Việt năm nay. Còn ngay cả khi không đối đầu trực diện, chỉ riêng việc hai cái tên này tái xuất cũng đủ tạo nên sức nóng lớn cho thị trường vốn đang thiếu những cú hích thật sự mạnh mẽ.

Các game show lớn khởi động

Nếu Sơn Tùng đại diện cho sức hút của một ngôi sao cá nhân, Anh trai vượt ngàn chông gai lại là minh chứng cho sự thay đổi trong thị hiếu thưởng thức âm nhạc đại chúng. Sau thành công của mùa đầu tiên, nhà sản xuất nhanh chóng khởi động mùa 2 với nhiều gương mặt mới như Nguyễn Văn Chung, Huỳnh Lập, Thuận Nguyễn hay Hoàng Tôn...

Sức nóng của thương hiệu này thực tế chưa từng hạ nhiệt. Chỉ cách đây không lâu, concert Gai Home quy tụ 32 “anh tài” của mùa đầu tiên vẫn thu hút hàng chục nghìn khán giả tại Hưng Yên. Trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện concert mới, việc chương trình vẫn giữ được sức hút lớn cho thấy mô hình kết hợp âm nhạc, truyền hình thực tế và fandom đang trở thành xu hướng chủ đạo của Vpop.

Anh trai vượt ngàn chông gai sắp trở lại với mùa 2 trong khi sức nóng của mùa 1 vẫn chưa qua đi. Ảnh: NSX.

Quan trọng hơn, thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai còn mở ra một giai đoạn mà khán giả sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm âm nhạc trực tiếp. Điều này khác hẳn vài năm trước, khi thị trường chủ yếu phụ thuộc vào lượt xem YouTube hay độ viral trên mạng xã hội.

Cùng lúc đó, nhà sản xuất Anh trai “say hi” cũng đang nhá hàng chương trình mới mang tên Tinh hà say hi. Chương trình này được đồn đoán quy tụ các anh trai trong chương trình Anh trai “say hi” 2 mùa nên đang rất thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sự trở lại được chờ đợi của Sơn Tùng cùng việc các chương trình âm nhạc quy mô lớn tiếp tục được đầu tư cho thấy Vpop đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Bên cạnh đó là những sản phẩm âm nhạc vẫn được phát hành đều đặn từ các ca sĩ, chẳng hạn Thỏ săn mồi của Thiều Bảo Trâm ra mắt tối 12/5 hay Tuyển bạn gái của OgeNus đang gây sốt trên mạng xã hội với 3,1 triệu lượt xem sau khoảng 2 tuần phát hành.