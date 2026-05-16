Hoa hậu bị tịch thu tài sản

Hoa hậu Kim Sa Rang bị tịch thu một căn hộ vì không nộp thuế. Giá trị thị trường của bất động sản này khoảng 600 triệu won.

Tờ Seoul đưa tin, hoa hậu kiêm diễn viên Kim Sa Rang đã bị tịch thu một trong những căn hộ tại Gimpo, tỉnh Gyeonggi, do không đóng thuế. Căn hộ này bị cục thuế tịch thu vào tháng trước.

Giá trị định giá chính thức của căn hộ tính đến tháng 1 là 366 triệu won, còn giá thị trường hiện tại được cho là khoảng 600 triệu won.

Giá trị định giá chính thức là mức giá trị pháp lý được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức thẩm định giá độc lập xác định bằng tiền. Việc tịch thu bất động sản của cơ quan thuế được thực hiện dựa trên "giá trị định giá chính thức", chứ không phải giá giao dịch thực tế.

Hoa hậu Kim Sa Rang bị tịch thu căn hộ. Ảnh: Xports News.

Nếu hoa hậu đóng thuế, lệnh tịch thu sẽ được dỡ bỏ. Trong trường hợp, thuế không được thanh toán, bất động sản sẽ được chuyển sang đấu giá công khai. Phía Kim Sa Rang chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố cụ thể nào về vấn đề này.

Trước đó, Kim Sa Rang tiết lộ nội thất căn nhà thông qua kênh YouTube và bày tỏ sự bức xúc về chất lượng xây dựng kém. Khi đó, cô thể hiện sự bất công và nói: "Tôi định viết thư cho Bộ trưởng Tư pháp". Có thông tin hoa hậu còn sở hữu một căn hộ ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul.

Kim Sa Rang ra mắt làng giải trí năm 2000 sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 44. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim truyền hình của đài MBC Maybe I Love You. Sau đó, cô xuất hiện trong các bộ phim như Secret Garden, Revenge…