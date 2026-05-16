Nữ ca sĩ liên tục bị bình luận khiếm nhã

Ca sĩ Ningning tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì màn đáp trả thẳng thắn một bình luận nhạy cảm trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Trong lúc trò chuyện trên Instagram, Ningning đọc được bình luận cho rằng cô gần đây thường xuyên “khoe” cơ thể. Ban đầu, nữ thần tượng tỏ ra khá bất ngờ và có phần ngập ngừng. Tuy nhiên sau đó, cô trực tiếp phản hồi: “Tôi không làm thế. Nhưng nếu có thì sao? Ai cũng có quyền khoe cơ thể của mình. Đừng miệt thị ngoại hình”. Ảnh: Ten Asia.

Phản ứng của Ningning nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã xử lý tình huống thẳng thắn nhưng vẫn đủ bình tĩnh. Không ít ý kiến nhận xét các thành viên aespa thời gian qua thường xuyên đối mặt với những bình luận thiếu tế nhị liên quan ngoại hình, phong cách ăn mặc hay hình tượng gợi cảm. Vì vậy, việc Ningning lên tiếng phản bác được xem là điều cần thiết. Ảnh: iMBC, KTN.

Đây cũng không phải lần đầu tiên giọng ca sinh năm 2002 phản ứng trước những bình luận tiêu cực. Hồi tháng 3, trong buổi livestream nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, Ningning xuất hiện với gương mặt mộc và phong cách giản dị. Khi một tài khoản để lại bình luận chê cô “xấu xí khi không trang điểm”, nữ ca sĩ lập tức đáp lại: “Thì sao. Tôi vẫn như thế này mà”. Ảnh: Xports News, Top Star News.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh việc chê bai ngoại hình người khác là điều không phù hợp. Ningning nói thêm mỗi người đều có vẻ ngoài khác nhau và thay vì dành thời gian công kích người khác, mọi người nên đi nghe nhạc. Ningning sinh năm 2002, là em út kiêm giọng ca chính của aespa. Cô nổi bật nhờ chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn quyến rũ. Những năm gần đây, nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng trưởng thành và gợi cảm hơn, thường diện các thiết kế táo bạo trên sân khấu. Ảnh: @imnotningning.

Trước đó, aespa tung ca khúc mở đường WDA (Whole Different Animal) với sự góp giọng của G-Dragon. Tuy nhiên, bài hát cũng tạo nên nhiều tranh luận. Một số khán giả nhận xét sản phẩm thiếu điểm nhấn và chưa đủ sức tạo hiệu ứng mạnh như những bản hit trước đây của nhóm. Ảnh: @imnotningning.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.