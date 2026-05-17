Nam ca sĩ OgeNus vực dậy nhờ bạn gái Ciin?

Với MV “Tuyển bạn gái” có sự tham gia của TikToker Ciin, OgeNus đang nhận những tín hiệu tích cực và vực dậy danh tiếng sau thời gian vướng tranh luận.

Còn nhớ ở Anh trai “say hi”, OgeNus đã được rất nhiều anh trai “săn đón”, muốn về chung đội nhờ khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Anh trai này có thể không đạt thứ hạng quá cao trong xuyên suốt quá trình cuộc thi diễn ra nhưng khả năng sản xuất là ưu thế giúp nam ca sĩ luôn được đồng nghiệp công nhận.

Và OgeNus đang một lần nữa tỏa sáng bằng chính ca khúc do anh sáng tác. Tuyển bạn gái được anh phát hành vào 28/4 đã đạt 3,4 triệu lượt xem sau khoảng nửa tháng phát hành.

Bứt phá sau Anh trai “say hi”

Nhờ MV Tuyển bạn gái vừa phát hành, OgeNus đang có bước tiến khá ổn định sau khi bước ra khỏi Anh trai “say hi”. MV này được nam ca sĩ phát hành vào 28/4. Điều gây chú ý ở dự án này là sự xuất hiện của Ciin - bạn gái tin đồn của OgeNus. Việc Ciin tham gia dự án này càng khiến công chúng chắc chắn việc 2 người hẹn hò. Sản phẩm lần này của OgeNus có giai điệu trẻ trung và thu hút hơn 90.000 lượt xem sau khoảng 13 tiếng phát hành.

Thế nhưng, ngoài sự chú ý ban đầu nhờ màn xuất hiện của Ciin, Tuyển bạn gái sau đó tự viral trên các trang mạng xã hội nhờ đoạn điệp khúc vui vẻ, trẻ trung, có chút đùa giỡn - đúng phong cách từ trước đến nay của OgeNus.

“Em ơi, bọn anh tuyển bạn gái, muốn mối lái cho cậu zai / Bấy lâu kiếm tìm chân ái, hết thở ngắn đến than dài / Chốt kèo, chốt kèo này cho bọn anh khoái (Khoái, khoái), dẫu chưa biết em là ai / Thôi thì mình cứ gặp nhau rồi làm cái, bữa ra mắt, em đừng ngại / Em đừng ngại, thôi em đừng ngại” là đoạn điệp khúc trong bài nhạc đang viral trên mạng xã hội.

Ciin góp mặt trong MV của OgeNus gây bàn tán. Ảnh: FBNV.

Sau khoảng hai tuần phát hành, MV Tuyển bạn gái đã đạt hơn 3,4 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích này chưa phải quá bùng nổ trong bối cảnh thị trường nhạc Việt cạnh tranh khốc liệt, nhưng đủ cho thấy sức hút ổn định của OgeNus, đặc biệt khi ca khúc đang lan tỏa mạnh trên các nền tảng video ngắn.

Đặc biệt, sự viral của bài nhạc trên mạng xã hội, nhất là nền tảng video ngắn cho thấy nó có khả năng trở thành bản hit mới của nhạc Việt.

“Em ơi, bọn anh tuyển bạn gái...” nhanh chóng trở thành đoạn nhạc được sử dụng rộng rãi. Hàng nghìn tài khoản sử dụng làm nhạc nền cho video nhảy, diễn xuất hoặc nội dung giải trí đời thường. Tính đến giữa tháng 5, đã có hơn 9.000 video dùng đoạn nhạc này. Hiệu ứng lan truyền càng được đẩy mạnh khi nhóm nhạc Hàn Quốc TEMPEST cũng sử dụng ca khúc trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Video của nhóm nhạc này tính tới 15/5 đã đạt 2,4 triệu lượt xem sau khoảng 3 ngày đăng tải.

Từng là một trong những “quân bài chiến lược” được nhiều thí sinh săn đón ở chương trình Anh trai “say hi”, OgeNus đang có bước tiến đáng chú ý sau cuộc thi nhờ ca khúc tự sáng tác. Nam ca sĩ sinh năm 1997 tạo được hiệu ứng tốt trên mạng xã hội bằng đúng thế mạnh của mình: âm nhạc trẻ trung, bắt tai và bắt kịp xu hướng.

Điểm đáng chú ý là bài hát không chỉ gây tò mò ở thời điểm ra mắt nhờ sự xuất hiện của Ciin - người vướng tin đồn hẹn hò với OgeNus - mà còn duy trì sức nóng nhờ phần điệp khúc có giai điệu vui nhộn, ca từ gần gũi, dễ ghi nhớ. Đây vốn là công thức quen thuộc trong nhiều sản phẩm trước đó của nam ca sĩ.

Điểm chung trong âm nhạc của OgeNus là cách tiếp cận dễ nghe, trẻ trung nhưng vẫn có sự chỉn chu trong cấu trúc và phối khí. Nam ca sĩ không chạy theo những concept quá phức tạp mà tập trung vào giai điệu dễ lan truyền, phù hợp với khán giả trẻ và nền tảng mạng xã hội.

Khởi đầu của OgeNus

OgeNus tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, có khoảng 18 tháng làm thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc FNC Entertainment. Đây là công ty quản lý nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như F.T. Island, CNBLUE, AOA, N.Flying, SF9, Cherry Bullet… Bước ra từ một trong những “lò đào tạo” nổi tiếng của Hàn Quốc, OgeNus nổi bật ở kỹ năng trình diễn và khả năng sáng tác. Anh cũng có tư duy làm nhạc trẻ trung, hiện đại, dễ phù hợp với xu hướng khán giả trẻ.

Quãng thời gian đào tạo trong môi trường giải trí Hàn Quốc giúp OgeNus sớm định hình phong cách biểu diễn hiện đại. Sau khi trở về Việt Nam, anh được biết đến nhiều hơn qua Rap Việt mùa 3.

OgeNus trung thành với âm nhạc trẻ trung, dễ nghe. Ảnh: FBNV.

Sau khi rời công ty quản lý về nước, anh được biết đến qua chương trình Rap Việt mùa 3. Trong chương trình này, OgeNus đã bộc lộ tư duy sáng tác nhạc dù phong cách của anh có thể khác hẳn vẻ ngoài hầm hố, bụi bặm thường thấy ở các rapper.

Ngay từ vòng đầu, OgeNus gây chú ý với tiết mục Nắng mang màu sắc rock pha rap cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Nắng mang âm hưởng rock, lyric tán tỉnh hài hước, thú vị, sử dụng vần trơn tru, lối trình diễn tự tin. Thái VG dành nhiều lời khen ngợi, thậm chí so sánh anh với Sơn Tùng M-TP bởi nội lực mạnh mẽ và cách anh khiến khán giả "phát cuồng" vì sự điển trai, sôi động.

Dù không tiến sâu, nam ca sĩ vẫn để lại dấu ấn nhờ tư duy âm nhạc khác biệt. Tiết mục Nàng của anh hiện đạt hơn 11 triệu lượt xem, trong khi nhiều sản phẩm khác như Đa nghi hay Không yêu đến thế đâu cũng thu hút hàng triệu lượt nghe.

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục hoạt động âm nhạc khi phát hành một số sản phẩm cá nhân như Sau đêm qua, Làm lành hay album Thời. Trong đó, MV Đa nghi đạt hơn 6 triệu lượt xem sau khoảng một năm đăng tải, còn Không yêu đến thế đâu nhận hơn 4,7 triệu lượt xem… Các sản phẩm âm nhạc của anh đều có màu sắc chung là trẻ trung, dễ nghe, âm nhạc bắt tai nên thu hút được lượng người nghe nhất định.

Từ nền tảng đó, gần đây, nam rapper tiếp tục tham gia Anh trai "say hi" mùa 2. Thứ hạng của OgeNus trong chương trình không cao và dừng chân ở top 18.

Tại Anh trai “say hi”, OgeNus luôn là nhân tố được nhiều đồng đội đánh giá cao vì khả năng sáng tác và sản xuất. Trong nhiều vòng thi, OgeNus đóng vai trò xây dựng màu sắc âm nhạc cho cả nhóm. Việc anh từng đứng trước nguy cơ bị loại thậm chí khiến BigDaddy bật khóc vì tiếc nuối.

Sau chương trình, Tuyển bạn gái cho thấy OgeNus đang dần tận dụng tốt hiệu ứng từ game show để mở rộng độ nhận diện cá nhân. Quan trọng hơn, ca khúc tiếp tục chứng minh thế mạnh lớn nhất của nam ca sĩ ở khả năng tạo ra những giai điệu có tính lan truyền tự nhiên.

Đặc biệt, MV này cũng giúp nam rapper dần lấy thiện cảm sau thời gian vướng nhiều ồn ào, đặc biệt trong chuyện tình cảm với Ciin.