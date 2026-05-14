Sơn Tùng M-TP hợp tác với ngôi sao tỷ view?

  • Thứ năm, 14/5/2026 20:55 (GMT+7)
Những động thái gần đây cho thấy Sơn Tùng M-TP có thể hợp tác với Jason Derulo, ngôi sao nhạc pop quốc tế, trong dự án âm nhạc sắp tới.

Những động thái gần đây của Sơn Tùng M-TP đã dấy lên đồn đoán rằng nam nghệ sĩ sẽ có màn trở lại hoành tráng sau thời gian dài vắng bóng.

Cụ thể, Sơn Tùng đã xóa toàn bộ bài đăng trước đó trên Instagram. Ngay sau đó, nam nghệ sĩ còn đổi avatar thành hình ảnh một chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn, khiến người hâm mộ tò mò. Hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ này còn được trình chiếu trên màn hình LED khổng lồ tại trung tâm TP.HCM.

Trong bối cảnh đó, tối 14/5, Jason Derulo, ngôi sao âm nhạc quốc tế, đã đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ tương tự trên trang cá nhân của mình. Động thái này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Sơn Tùng M-TP có đang chuẩn bị cho một màn hợp tác với Jason Derulo.

Sơn Tùng M-TP được dự đoán sẽ có màn hợp tác với Jason Derulo. Ảnh: @sontungmtp, @reuters.

Bài đăng mới của Jason Derulo trên Instagram đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Trong đó, rất nhiều khán giả Việt Nam đã để lại bình luận bày tỏ sự háo hức và mong chờ màn hợp tác giữa hai nghệ sĩ. Đặc biệt, trước đó, Sơn Tùng M-TP từng hợp tác với Snoop Dogg, một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế.

Jason Derulo không phải là cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam. Năm 2025, nam ca sĩ từng được công bố là một trong những nghệ sĩ quốc tế tham gia GAMA Music Racing Festival 2025 tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó, Jason Derulo bất ngờ hủy show sát giờ diễn.

Ban tổ chức ban đầu nói lý do liên quan sức khỏe và lịch trình dày đặc, trong khi Jason Derulo sau đó phủ nhận, cho rằng việc không biểu diễn xuất phát từ các vấn đề liên quan yêu cầu kỹ thuật và hợp đồng.

Jason Derulo là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm vũ công người Mỹ, nổi lên trong làng nhạc quốc tế từ cuối thập niên 2000. Anh được biết đến với màu sắc pop, R&B và dance bắt tai, cùng loạt bản hit như Whatcha Say, Talk Dirty, Wiggle, Want To Want Me, SwallaSavage Love.

Trong đó, Savage Love bản remix kết hợp cùng Jawsh 685 và BTS từng vươn lên vị trí No.1 Billboard Hot 100 vào năm 2020, giúp Jason Derulo tiếp tục duy trì sức hút trong giai đoạn mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Thuận Minh

  • Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)
  • Snoop Dogg

    Calvin Cordozar Broadus, Jr. thường được biết đến với nghệ danh Snoop Dogg là một rapper, ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1992 khi được phát hiện bởi Dr. Dre và xuất hiện trong buổi ra mắt solo của Dre. Anh đã bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ và 35 triệu album trên toàn thế giới.

    • Ngày sinh: 20/10/1971
    • Nơi sinh: Long Beach, California, Mỹ

  • BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

