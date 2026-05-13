Mỹ nhân 'Như Ý truyện' gây chú ý

Tân Chỉ Lôi gây chú ý khi vào vai Hoàng Liễu Sương trong dự án phim tiểu sử mới. Bà là ngôi sao gốc Hoa đầu tiên của Hollywood, từng vượt qua nhiều định kiến về phụ nữ châu Á.

Mới đây, thông tin Tân Chỉ Lôi sẽ đảm nhận vai Hoàng Liễu Sương (Anna May Wong) trong bộ phim tiểu sử Sunset Boulevard - The Anna May Wong Story thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Đây là dự án điện ảnh mới của nữ diễn viên sau khi cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Venice 2025.

Theo Deadline, tác phẩm hiện ở giai đoạn tiền kỳ, được thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Quan thoại. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Hoàng Liễu Sương, nữ diễn viên được xem là ngôi sao người Hoa đầu tiên của Hollywood. Bà là người Mỹ gốc Hoa thế hệ thứ ba sinh tại Los Angeles, từng đối mặt với nhiều định kiến dành cho phụ nữ châu Á trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ những năm 1920-1930. Dù vậy, bà vẫn xây dựng sự nghiệp quốc tế và ghi dấu qua các tác phẩm như The Thief of Bagdad, đóng cùng Douglas Fairbanks, và Shanghai Express, đóng cùng Marlene Dietrich.

Dự án dự kiến tái hiện bối cảnh lộng lẫy của thời kỳ hoàng kim Hollywood, trong đó có các trường quay gắn với những bộ phim kinh điển mà Hoàng Liễu Sương từng tham gia.

Việc Tân Chỉ Lôi được chọn vào vai chính nhanh chóng gây bàn tán bởi sự tương đồng nhất định giữa cô và nhân vật. Đại diện Fundamental Films nhận định cả hai đều xuất thân không quá hào nhoáng, từng đi lên từ những dự án nhỏ trước khi được quốc tế chú ý. Họ cũng đều hoạt động ở nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình và sân khấu.

Tân Chỉ Lôi chia sẻ: “Câu chuyện của Hoàng Liễu Sương khiến tôi vô cùng xúc động. Bà luôn trung thành với cội nguồn văn hóa của mình và kiên định đi theo con đường riêng, đồng thời cũng lên tiếng cho những người phụ nữ khác. Trước những khó khăn và sự hoài nghi, bà chưa bao giờ lùi bước. Bộ phim này là lời tri ân dành cho lòng dũng cảm và sự kiên cường của Hoàng Liễu Sương. Tôi hy vọng tác phẩm sẽ giúp nhiều người nhớ đến người phụ nữ huyền thoại tài năng, thông minh và đầy hoài bão này”.

Trước đó, Tân Chỉ Lôi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Venice 2025 với vai diễn trong The Sun Rises On Us All của đạo diễn Thái Thượng Quân. Cô là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên sau 14 năm nhận được vinh dự này. Ngoài ra, cô từng góp mặt trong Crosscurrent, The Unseen Sister, loạt phim Phồn hoa của Vương Gia Vệ và phiên bản Trung Quốc của vở kịch độc thoại Prima Facie.

Fundamental Films cho biết hãng sẽ giới thiệu dự án tại Cannes với các nhà mua phim quốc tế. Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Mark Gao bày tỏ hy vọng bộ phim sẽ đưa câu chuyện của Hoàng Liễu Sương trở lại trung tâm lịch sử điện ảnh, đồng thời nhấn mạnh rằng các nghệ sĩ Trung Quốc chưa từng vắng mặt trong Hollywood và vẫn tiếp tục là một phần của tương lai ngành công nghiệp này.