Cổ Thiên Lạc bức xúc

Công ty quản lý của Cổ Thiên Lạc vừa lên tiếng cảnh báo sau khi xuất hiện tài khoản mạng xã hội giả mạo trợ lý nam diễn viên, mượn danh anh để tổ chức hoạt động tặng quà.

Theo China Times, ngày 10/5, Cổ Thiên Lạc đăng tải trên Instagram tuyên bố từ công ty quản lý One Cool nhằm làm rõ sự việc đang lan truyền trên Threads. Cụ thể, một tài khoản tên Trần Lâm tự nhận là trợ lý của Cổ Thiên Lạc, dùng biệt danh “Tiểu Trần” để đăng thông tin về hoạt động tặng quà.

Để tạo cảm giác đây là chương trình thật, tài khoản này viết rằng Cổ Thiên Lạc muốn gần gũi hơn với người hâm mộ nên đã nhờ mua 888 con quay từ một cửa hàng quen ở Đài Loan để gửi tặng fan. Người này còn cập nhật rằng đã có 126 món quà được tặng, còn lại 762 món. Điều kiện tham gia được đưa ra khá đơn giản: người hâm mộ chỉ cần để lại lời chúc dành cho Cổ Thiên Lạc là có cơ hội nhận quà miễn phí.

Trước sự việc, công ty quản lý của Cổ Thiên Lạc khẳng định nam diễn viên và công ty chưa từng thuê bất kỳ người nào tên “Tiểu Trần” làm trợ lý, cũng không có nhân sự nào đảm nhiệm vị trí như tài khoản này tự xưng. Mọi phát ngôn, hành vi và nội dung đăng tải từ người này đều không đại diện cho Cổ Thiên Lạc hay phía công ty.

Diễn viên Cổ Thiên Lạc. Ảnh: China Times.

"Nội dung các bài đăng liên quan hoàn toàn là bịa đặt, nhằm gây hiểu lầm cho công chúng. Những hành vi mạo danh như trên đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của ông Cổ Thiên Lạc và niềm tin của công chúng. Công ty chúng tôi và ông Cổ hiện bảo lưu mọi quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật", phía Cổ Thiên Lạc viết.

Theo thông tin, trong nhiều vụ việc tương tự, những hoạt động “tặng quà miễn phí” có thể bị lợi dụng để dẫn dụ người hâm mộ cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ liên lạc hoặc phát sinh các khoản phí không rõ ràng.

Cổ Thiên Lạc là tài tử hàng đầu của Hong Kong, nổi tiếng từ vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp 1995 và sau đó trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim hành động, hình sự. Những năm gần đây, anh không chỉ đóng phim mà còn giữ vai trò nhà sản xuất, đứng sau One Cool Group, một trong những công ty điện ảnh đáng chú ý tại Hong Kong.

Đầu năm 2026, tên tuổi Cổ Thiên Lạc tiếp tục được nhắc đến nhờ bản điện ảnh Tầm Tần Ký gây chú ý ở phòng vé, trong khi anh cũng góp mặt trong dự án lớn Cold War 1994.